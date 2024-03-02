ВСУ за сутки обезвредили 960 окупантов и уничтожили 14 танков и самолет: свежая статистика потерь врага

За сутки 1 марта Силы обороны обезвредили 960 российских окупантов. Также уничтожены 204 единицы вражеской техники и вооружений.

В частности, враг потерял 14 танков и один военный самолет. Об этом сообщили в Генеральном штабе Вооруженных Сил Украины.

Потери захватчиков в живой силе за 1 марта составили около 960 человек. Следовательно к утру 2 марта Россия с начала полномасштабного вторжения потеряла уже 415 640 своих солдат.

Теряли захватчики также технику и вооружения, в том числе 14 танков (в общей сложности потеряно уже 6624), 29 боевых бронированных машин (12611), 47 артиллерийских систем (10153), три РСЗО (1003) и пять средств ПВО (6).

Кроме того, у врага стало меньше на однин самолет (346), 35 БпЛА оперативно-тактического уровня (7829) и три крылатые ракеты (1915).

Уничтожены также 61 единица автомобильной техники (13267) и шесть единиц спецтехники (1617).

Неизменным остается количество уничтоженных вражеских вертолетов (325), кораблей/катеров (25), подводных лодок (1).

Напомним, накануне стало известно, что под Авдеевкой ВСУ уничтожили сразу всю штурмовую роту оккупантов. Процесс "денацификации" захватчиков попал на фото и видео.

Также сообщалось, что в феврале российские потери ББМ выросли, а танков – упали. И в сети этому нетипичному явлению нашли логичное объяснение.