ВСУ за сутки обезвредили 830 оккупантов и 41 артсистему армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 830 захватчиков из РФ. Также обезвредили 480 единиц их военной техники и вооружения, среди которых более трех сотен дронов.

По состоянию на 21 августа общие (санитарные и безвозвратные) потери личного состава российской армии составляют 1 073 530 оккупантов. Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Потери армии РФ

Накануне защитники сбили 315 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всего 52 469).

Кроме этого, воины уничтожили 41 артиллерийскую систему (всех 31 789), пять боевых бронированных машин (23 157), один танк (11 120), одну РСЗО (1471) и одно средство ПВО (1209) ВС РФ.

Еще бойцы превратили в металлолом 114 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 59 316), одну – спецтехники (3944) врага.

С начала полномасштабной войны ВСУ также обезвредили 3565 крылатых ракет, 422 самолета, 340 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку российских войск.

Что предшествовало

Сутками ранее, за 19 августа, ВСУ отминусовали 920 российских оккупантов и уничтожили 464 единицы их вооружения и техники.

Силы обороны провели блестящую операцию и полностью разгромили российский эшелон с горючим на временно оккупированной территории Запорожской области. Поезд с многочисленными цистернами защитники остановили дронами на участке железной дороги между Урожайным и Токмаком, куда оккупанты транспортировали запасы горючего. Военные опубликовали эпические кадры этой "бавовны".

Как сообщал OBOZ.UA, во время удара по российской колонне в Курской области РФ 17 августа Силы обороны тяжело ранили российского генерала Эседуллу Абачева. Однако он оказался не единственной потерей армии РФ в результате этой атаки: всего было ликвидировано около 40 военнослужащих армии РФ.

