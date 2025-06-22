ВСУ за сутки обезвредили 1100 оккупантов и девять танков армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины во время боев на фронте за прошедшие сутки ликвидировали и ранили около 1100 захватчиков из РФ. Также обезвредили 331 единицу их военной техники и вооружения.

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По состоянию на 22 июня общие (санитарные и безвозвратные) потери личного состава российской армии составляют 1 011 490 оккупантов. Обновленные данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Накануне защитники сбили семь российских крылатых ракет (всего 3376), а также 157 беспилотников оперативно-тактического уровня (41 579).

Воины обезвредили 39 артиллерийских систем (всех 29 432), девять танков (10 964) и две боевые бронированные машины (22 867) ВС РФ. Бойцы сожгли и 117 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (52 734).

Всего с начала полномасштабной войны ВСУ также уничтожили 3920 единиц спецтехники, 1421 РСЗО, 1188 средств ПВО, 416 самолетов, 337 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подводную лодку российской армии.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 18 июня Силы обороны Украины уничтожили место хранения техники захватчиков на Донетчине. Прицельный удар защитники нанесли по ангарам во временно оккупированном селе Большая Шишевка Шахтерского района, где хранилась техника 24-й бригады спецназа ВС РФ.

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