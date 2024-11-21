ВСУ за сутки обезвредили 1510 оккупантов и 50 систем артиллерии армии РФ – Генштаб

Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте обезвредили около 1510 военнослужащих российской оккупационной армии. Также уничтожили 239 единицы ее военной техники и вооружения.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ. Согласно данным на 21 ноября, потери личного состава ВС РФ, понесенные ими на нашей земле с начала полномасштабного вторжения, достигают 727 250 захватчиков убитыми и ранеными.

Накануне наши воины сожгли 50 артиллерийских систем (всего 20 731), 24 боевых бронированных машин (19 143), восемь танков (9398), два средства ПВО (1003) и одну РСЗО (1253) оккупантов.

С неба защитники успешно "приземлили" 57 российских беспилотников оперативно-тактического уровня (всех 19 259).

На земле было обезврежено еще 97 единиц вражеской автомобильной техники и автоцистерн (в общем 29 745).

С начала полномасштабной войны Силы обороны уничтожили 3674 единицы спецтехники, 2756 крылатых ракет, 369 самолетов, 329 вертолетов, 28 кораблей/катеров и подлодку войск страны-агрессора РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, бойцы подразделения ударных БПЛА 27-й Печерской бригады Нацгвардии уничтожили зенитно-ракетный комплекс "Бук-М1" армии РФ. Стоимость такого ЗРК составляет около $10 миллионов.

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