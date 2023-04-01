ВСУ за сутки отбили 70 атак врага и уничтожили 6 иранских дронов, оккупанты усиливают контрразведывательный режим – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины отразили 70 атак российской оккупационной армии на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Самые интенсивные бои продолжаются в населенных пунктах Белогоровка, Бахмут, Авдеевка и Марьинка.

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Об этом сообщили в утренней сводке Генерального штаба ВСУ в Facebook 1 апреля. Отмечается, что накануне РФ задействовал против Украины 6 ударных БПЛА типа "Шахед-136", однако все они были уничтожены нашими защитниками. Кроме того, государство-террорист нанесло очередной ракетный удар по гражданским объектам нашего государства, применив баллистические ракеты.

Тем временем оккупанты усилили контрразведывательный режим на временно захваченных территориях, в частности, в Троицком районе Луганской области после эффективного огневого поражения там украинскими бойцами районов сосредоточения живой силы и техники противника. Россияне начали проводить проверку местных жителей, в отдельных населенных пунктах – даже отключили мобильную связь.

Также захватчики продолжают использовать гражданскую инфраструктуру и частную собственность в своих целях. В частности, в отдельных населенных пунктах Щастинского района Луганской области отмечено выселение людей из собственных домов для расквартирования военнослужащих российских оккупационных войск.

Российские обстрелы

Всего за прошедшие сутки военные государства-террориста нанесли по территории Украины 5 ракетных и 16 авиационных ударов, совершили 39 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

В частности, на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях противник совершил обстрелы населенных пунктов Барановка Черниговской области; Екатериновка, Сосновка, Стариковое, Волфино, Кондратовка, Новониколаевка, Мирополье, Поповка и Александровка Сумской области, а также населенных пунктов Ветеринарное, Гоптовка, Стрелка, Глубокое, Нескучное, Бочковое и Бударки в Харьковской области.

На Купянском направлении вражеских обстрелов подверглись населенные пункты, что рядом с линией боевого столкновения: Каменка, Фиголовка, Масютовка, Синьковка, Крахмальное Харьковской области и Новоселовское в Луганской области.

На Лиманском направлении противник вел безуспешные наступательные действия недалеко от населенных пунктов Макеевка, Кременная, Червонопоповка, Диброва, Белогоровка и в районе Серебрянского лесничества. Артиллерийским обстрелам подверглись Невское, Краснопоповка, Диброва, Белогоровка Луганской области, а также Спорное – Донецкой.

На Бахмутском направлении враг не прекращает штурмовать город Бахмут, пытается взять его под полный контроль. За прошедшие сутки наши защитники отбили атаки противника в районах населенных пунктов Богдановка и Ивановское. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Новомарково, Григоровка, Бахмут, Ивановское, Озаряновка и Майорск Донецкой области.

На Авдеевском и Марьинском направлениях противник вел наступательные действия вблизи населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Первомайское и Марьинка Донецкой области, успеха не имел. За прошедшие сутки, только в районе Марьинки военнослужащими Сил обороны было отражено около 20 вражеских атак. Вместе с тем, враг совершил обстрелы населенных пунктов Степное, Тоненькое, Северное, Марьинка и Новомихайловка.

На Шахтерском направлении в течение минувших суток враг активно применял БпЛА для корректировки огня артиллерии, осуществил обстрелы населенных пунктов Водяное, Угледар, Большая Новоселка, Красногоровка и Новоселка Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник активных действий не проводил, совершенствовал оборонительные рубежи и позиции. Совершил обстрелы населенных пунктов. Среди них – Времовка, Новоселка Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Чаривное, Малая Токмачка, Новоданиловка, Орехов, Малые Щербаки, Степногорск Запорожской области, а также Херсон.

Потери России

Авиация Сил обороны за минувшие сутки нанесла 10 ударов по районам сосредоточения оккупантов. Подразделения же ракетных войск и артиллерии поразили 9 районов сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники противника, состав горюче-смазочных материалов, 2 зенитно-ракетных комплекса, артиллерийское подразделение на огневой позиции, а также станцию радиоэлектронной борьбы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 31 марта российские оккупационные войска снова обстреляли Авдеевку Донецкой области. Враг ударил по городу из артиллерии, убив младенца;

– также накануне Россия увеличила количество ракетоносителей в Черном море. К подводному кораблю, находившемуся в акватории утром, враг добавил фрегат с общим залпом в 8 ракет "Калибр".

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