Количество 'Калибров' выросло: Россия вывела в Черное море еще один ракетоноситель

Россия 31 марта увеличила количество ракетоносителей в Черном море. К подводному кораблю, находившемуся в акватории утром, враг добавил фрегат с общим залпом в 8 ракет "Калибр".

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Следовательно, два ракетоносителя России в Черном море могут быть снаряжены 12 ракетами. Об этом сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"На боевое дежурство в Черном море враг вывел еще один ракетоноситель – фрегат, снаряжение которого может достигать 8 "Калибров". Таким образом, сейчас в Черном море корабельная группировка вражеского недофлота состоит из 11 кораблей, среди которых 2 ракетоносителя с потенциально возможным залом в 12 ракет", – говорится в сообщении.

Напомним, утром начальница Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк констатировала, что Россия вывела на боевое дежурство в Черном море только один подводный ракетоноситель с залпом до 4 ракет. В то же время, она не исключила вероятности увеличения количества вражеских ракетоносителей.

При этом после удачной "бавовны" на железной дороге во временно оккупированном Джанкое 20 марта у захватчиков возникли трудности с переброской техники и вооружений. Следовательно, насколько оккупанты смогут снарядить ракетами свои корабли, пока неизвестно.

Также Гуменюк рассказала о новой тактике захватчиков во время запуска по Украине иранских дронов-камикадзе. Ее войска государства-агрессора применили минувшей ночью во время атаки.