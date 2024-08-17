ВСУ за сутки отбили более 50 атак оккупантов на Покровском направлении: что происходит на фронте

Российская террористическая армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войска. В течение суток 16 августа на фронте было зафиксировано 132 боевых столкновения.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении, где за сутки украинские воины остановили 51 атаку в районах пятнадцати разных населенных пунктов. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 17 августа.

В течение суток враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам семь ракетных ударов с применением девяти ракет, а также 70 авиаударов, в том числе сбросил 94 авиабомбы. Кроме того, противник совершил 4698 обстрелов, из них 109 – из РСЗО.

Под авиационными ударами были районы населенных пунктов Степок, Мирополье, Малая Рыбица, Кияница, Краснополье, Липцы, Купянск-Узловой, Осиново, Дружелюбовка, Серебрянка, Северск, Часов Яр, Дачное, Торецк, Нью-Йорк, Александрополь, Луч, Шевченково Первое, Гродовка, Михайловка, Константиновка, Угледар, Новодонецкое, Нескучное и Одрадокаменка.

Авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники противника, двум артиллерийским системам, двум средствам ПВО и трем других важным объектам оккупантов.

На Харьковском направлении произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество вражеских атак за сутки достигло двенадцати. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Глушковки, Кругляковки и Андреевки. Также агрессор дважды атаковал в сторону Лозовой.

На Лиманском направлении враг совершил восемь штурмов неподалеку от Невского, Макеевки, Торского и Дибровы.

На Северском направлении украинские защитники отражали 10 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Белогоровки, Верхнекаменского, Спорного и Переездного.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали четыре раза в районах Григорьевки и Часового Яра.

На Торецком направлении враг при поддержке авиации совершил 13 атак неподалеку от Белой Горы, Северного, Железного, Нелиповки, Нью-Йорка и Торецкая.

На Покровском направлении наши защитники остановили 51 атаку в районах пятнадцати разных населенных пунктов. Активнее всего оккупанты действовали вблизи Воздвиженки, Новожеланного, Гродовки и в сторону Зеленого Поля. Самая большая концентрация вражеских атак зафиксирована вблизи Гродовки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 17 атак у Красногоровки, Константиновки, Георгиевки и Александровки.

На Времовском направлении противник совершил одну атаку в сторону Константиновки.

На Ореховском направлении зафиксирован один штурм наших позиций в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении оперативная обстановка без существенных изменений. Враг провел три неудачных штурма. Кроме того, нанес авиаудару по району Одрадокаменки.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской областью противник сохраняет военное присутствие.

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