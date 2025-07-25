ВСУ за сутки отминусовали 980 оккупантов и уничтожили три танка РФ – Генштаб

Силы обороны Украины еще за одни сутки полномасштабной войны отминусовали в боях примерно 980 российских захватчиков. Также уничтожили 315 единиц военной техники и вооружения армии РФ.

Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле, достигают примерно 1 047 250 оккупантов убитыми и ранеными. Обновленные по состоянию на 25 июля данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.

Новость дополняется...

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!