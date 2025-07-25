ВСУ за сутки отминусовали 980 оккупантов и уничтожили три танка РФ – Генштаб
Силы обороны Украины еще за одни сутки полномасштабной войны отминусовали в боях примерно 980 российских захватчиков. Также уничтожили 315 единиц военной техники и вооружения армии РФ.
Общие потери живой силы, которые враг понес на украинской земле, достигают примерно 1 047 250 оккупантов убитыми и ранеными. Обновленные по состоянию на 25 июля данные озвучил Генеральный штаб ВСУ.
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