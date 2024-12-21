ВСУ за сутки отразили 46 атак на Покровском направлении: что происходит на фронте

За минувшие сутки на линии фронта произошло 211 боевых столкновений. Только на Покровском направлении украинские воины отразили 46 вражеских атак.

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Тем временем украинская авиация, ракетные войска и артиллерия нанесли 16 ударов по местам сосредоточения врага и поразили три пункта управления БпЛА. О ситуации на передовой сообщили в утренней оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

За сутки 20 декабря россияне нанесли по позициям украинских подразделений и населенным пунктам шесть ракетных ударов с применением 19 ракет, а также 34 авиационных удара, сбросив 64 управляемых авиабомбы. Кроме этого, враг совершил около пяти тысяч обстрелов, из них 198 из реактивных систем залпового огня и задействовал для поражений 2230 дронов-камикадзе.

Российские войска наносили авиационные удары, в частности в районах населенных пунктов Великя Писаревка, Александровка, Винторовка, Яструбщина, Покровка, Белая Береза, Стариково, Волковка, Гремячка, Семеновка Сумской области; Клюсы Черниговской области; Тимофеевка Харьковской области; Константиновка, Валентиновка, Александрополь, Сухой Яр, Покровск, Константинополь, Андреевка, Великая Новоселка, Федоровка, Днепроэнергия, Вольное Поле, Новоочеретоватое Донецкой области; Ивановка Запорожской области.

"Шестнадцать ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника нанесли за минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны, к тому же поражены три пункта управления БПЛА", – рассказали в Генштабе о результатах боевой работы украинских воинов.

На Харьковском направлении за прошедшие сутки произошло одно боевое столкновение с российскими захватчиками в районе Волчанска.

Количество боевых столкновений за сутки на Купянском направлении достигло 11. Силы обороны отражали атаки оккупантов в районах Кучеровки, Синьковки, Петропавловки, Загрызового и Лозовой.

На Лиманском направлении наши войска остановили 16 атак противника. Основные усилия захватчики концентрировали в районах Ямполевки, Тернов, Новосергеевки, Зеленого Гая, Ивановки, Торского, Григорьевки и Серебрянского леса.

На Краматорском направлении Силы обороны отразили шесть вражеских попыток продвинуться вперед в районе населенного пункта Часов Яр.

Враг 11 раз пытался вклиниться в нашу оборону на Торецком направлении в районах населенных пунктов Торецк и Леонидовка.

46 атак за минувшие сутки отбиты нашими защитниками на Покровском направлении. Враг пытался продвинуться неподалеку от населенных пунктов Миролюбовка, Проминь, Лысовка, Зеленое, Новый Труд, Даченское, Волково, Песчаное, Нововасильевка, Новоелизаветовка, Новоалексеевка и Украинка. Кроме того, захватчики активно применяли штурмовую и бомбардировочную авиацию.

Силы обороны продолжают сдерживать врага на Кураховском направлении. Солнцевка, Старые Терны, Андреевка, Курахово, Дачное, Дальнее, Константинопольское и Константинополь – здесь оккупанты 24 раза пытались прорвать украинские оборонные рубежи.

На Времьевском направлении оккупанты атаковали 36 раз в районах Успеновки, Дальнего, Янтарного, Разлива, Богатыря, Великой Новоселки, Макаровки, Новоселки, Новополя и Новодаровки.

На Ореховском направлении наши защитники успешно отбили одну попытку противника продвинуться вперед в районе Малой Токмачки.

Враг накануне наносил авиационные удары на Приднепровском направлении, кроме того, наши воины отразили четыре атаки российских захватчиков.

На Курщине за минувшие сутки произошло пятьдесят боевых столкновений, девять вражеских авиационных ударов одиннадцатью КАБами, более четырехсот артиллерийских обстрелов наших позиций.

На Северском и Гуляйпольском направлениях с начала суток враг активных действий не проводил.

Оперативная обстановка на Волынском и Полесском направлениях без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит разведывательную деятельность.

Напомним, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1860 человек. Кроме того, украинские воины обезвредили 10 танков, 18 боевых бронированных машин, 32 артиллерийские системы, 85 БПЛА оперативно-тактического уровня, 4 крылатые ракеты, 98 единиц автомобильной техники оккупантов.