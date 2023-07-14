Вся Украина красная: есть угроза применения сверхзвуковых ракет 'Кинжал'

Вечером в пятницу, 14 июля, на территории Украины была объявлена воздушная тревога. Она связана с вылетом российских истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия.

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В небо взлетели МиГ-31К с аэродрома Саваслейка. Об этом сообщили мониторинговые каналы, которые следят за активностью оккупантов в небе и на земле.

Стоит отметить, что истребитель МиГ-31К может переносить лишь одну ракету "Кинжал", поэтому максимальное количество ракет, которые он может выпустить, составляет 4. Отличительной особенностью этих ракет является их способность развивать скорость, превышающую скорость звука в 10 раз, а также постоянные маневры на протяжении полета.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

– защитники неба Украины ночью 14 июля в воздушном пространстве южных и восточных регионов уничтожили 16 из 17 запущенных РФ дронов-камикадзе типа Shahed. Также в небе сбили один разведывательный беспилотник;

– минувшей ночью украинская противовоздушная оборона отразила массированную атаку России дронами-камикадзе Shahed и крылатыми ракетами. В небе над разными регионами были сбиты 22 ударных БПЛА и два "Калибра".

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