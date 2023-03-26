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"Всё доводится до автоматизма": в ВСУ показали, как тренируются морские пехотинцы. Фото

Руслан Рудомский
War
4 минуты
2,5 т.
Тренировка морской пехоты ВСУ

Морские пехотинцы всегда там, где тяжелее всего, поэтому должны постоянно поддерживать форму и улучшать своё мастерство. Все новобранцы, прибывающие в район ведения боевых действий для усиления морпехов, обязательно проходят полигонную подготовку под руководством военных инструкторов.

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Как это происходит – показали в Военно-морских силах ВСУ. Там подчеркнули, что тренировки всегда повышают выживаемость личного состава на поле боя и значительно улучшают успешность выполнения боевых задач (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На разных локациях морские пехотинцы оттачивают стрельбу из разных расстояний, перемещение на поле боя, перемещение в составе групп, захват и штурм объекта силами огневого прикрытия и силами маневренной группы, а также зачистку траншеи. Плюс морпехи учатся в составе отделения правильно держать оборону своих позиций.

Также на полигонных тренировках военные изучают поэтапность штурма здания и последующую его зачистку. По словам инструкторов, правильный заход в здание – это уже 80% успеха.

"Усиление, которое к нам прибывает в обязательном порядке проходит полигонные тренировки. И хотя некоторые из военных уже имеют опыт боевых действий, мы всех, без исключения, готовим и пытаемся подтянуть под общий уровень нашего подразделения", – рассказал руководитель занятий с позывным "Богун".

Военный инструктор с позывным "Кудя" на собственном опыте учит подопечных, как незаметно продвигаться по лесополосам и при необходимости вступать в огневой контакт или обходить и уничтожать противника.

"При продвижении малыми группами в лесополосе нужно уметь держать зрительный контакт с товарищами по оружию, уметь распознавать язык жестов, научиться незаметно проходить открытую территорию местности и т. д. Здесь много нюансов, главное не спешить и следить за указаниями старшего группы. Всё доводим до автоматизма, чтобы во время настоящего боя не было ступора", – рассказал "Кудя".

Он подчеркнул, что во время таких занятий нужно в первую очередь определить способного лидера, который сможет за собой вести подчиненных. Ведь от командира зависит много факторов удачного выполнения боевой задачи.

Понимают необходимость обучений и сами морские пехотинцы. Даже те из них, которые прошли обучение за границей и имеют боевой опыт.

"Хотя я и прошел обучение за границей и имел опыт уничтожения рашистов в Марьинке, сейчас получаю новые знания на полигоне. Наши инструкторы делятся своим опытом, рассказывают нам о разных нюансах обороны и штурма. Приводят разные примеры из реальных боев, делятся тактикой нашего противника и как его можно дезориентировать. Все это беру себе на "вооружение". Уверен эти знания мне обязательно пригодятся во время следующего выполнения боевого задания", – поделился опытом тренировок морской пехотинец по имени Сергей.

Инструкторы передают свой опыт подопечным
Тренировка морской пехоты ВСУ
Тренировка морской пехоты ВСУ
Тренировка морской пехоты ВСУ
Тренировка морской пехоты ВСУ
Тренировка морской пехоты ВСУ
Тренировка морской пехоты ВСУ
Тренировка морской пехоты ВСУ
Тренировка морской пехоты ВСУ
Тренировка морской пехоты ВСУ

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как военные Вооруженных сил Украины проводят комплексные занятия по тактической и психологической подготовке в Северной оперативной зоне. Целью таких учений является отработка у бойцов навыков выполнения штурмовых действий в составе подразделения в условиях, максимально приближенных к боевым действиям.

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