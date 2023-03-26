"Всё доводится до автоматизма": в ВСУ показали, как тренируются морские пехотинцы. Фото

Морские пехотинцы всегда там, где тяжелее всего, поэтому должны постоянно поддерживать форму и улучшать своё мастерство. Все новобранцы, прибывающие в район ведения боевых действий для усиления морпехов, обязательно проходят полигонную подготовку под руководством военных инструкторов.

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Как это происходит – показали в Военно-морских силах ВСУ. Там подчеркнули, что тренировки всегда повышают выживаемость личного состава на поле боя и значительно улучшают успешность выполнения боевых задач (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

На разных локациях морские пехотинцы оттачивают стрельбу из разных расстояний, перемещение на поле боя, перемещение в составе групп, захват и штурм объекта силами огневого прикрытия и силами маневренной группы, а также зачистку траншеи. Плюс морпехи учатся в составе отделения правильно держать оборону своих позиций.

Также на полигонных тренировках военные изучают поэтапность штурма здания и последующую его зачистку. По словам инструкторов, правильный заход в здание – это уже 80% успеха.

"Усиление, которое к нам прибывает в обязательном порядке проходит полигонные тренировки. И хотя некоторые из военных уже имеют опыт боевых действий, мы всех, без исключения, готовим и пытаемся подтянуть под общий уровень нашего подразделения", – рассказал руководитель занятий с позывным "Богун".

Военный инструктор с позывным "Кудя" на собственном опыте учит подопечных, как незаметно продвигаться по лесополосам и при необходимости вступать в огневой контакт или обходить и уничтожать противника.

"При продвижении малыми группами в лесополосе нужно уметь держать зрительный контакт с товарищами по оружию, уметь распознавать язык жестов, научиться незаметно проходить открытую территорию местности и т. д. Здесь много нюансов, главное не спешить и следить за указаниями старшего группы. Всё доводим до автоматизма, чтобы во время настоящего боя не было ступора", – рассказал "Кудя".

Он подчеркнул, что во время таких занятий нужно в первую очередь определить способного лидера, который сможет за собой вести подчиненных. Ведь от командира зависит много факторов удачного выполнения боевой задачи.

Понимают необходимость обучений и сами морские пехотинцы. Даже те из них, которые прошли обучение за границей и имеют боевой опыт.

"Хотя я и прошел обучение за границей и имел опыт уничтожения рашистов в Марьинке, сейчас получаю новые знания на полигоне. Наши инструкторы делятся своим опытом, рассказывают нам о разных нюансах обороны и штурма. Приводят разные примеры из реальных боев, делятся тактикой нашего противника и как его можно дезориентировать. Все это беру себе на "вооружение". Уверен эти знания мне обязательно пригодятся во время следующего выполнения боевого задания", – поделился опытом тренировок морской пехотинец по имени Сергей.

Ранее OBOZREVATEL рассказывал, как военные Вооруженных сил Украины проводят комплексные занятия по тактической и психологической подготовке в Северной оперативной зоне. Целью таких учений является отработка у бойцов навыков выполнения штурмовых действий в составе подразделения в условиях, максимально приближенных к боевым действиям.

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