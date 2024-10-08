Второй день не могут погасить: появились спутниковые снимки пораженной нефтебазы в оккупированной Феодосии

В сети появились спутниковые фото последствий удара по крупной нефтебазе в оккупированной Феодосии. Судя по ним, пожар на объекте, используемый российскими оккупантами в войне против Украины, пылает уже второй день.

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Фотографии опубликовал проект "Радио Свобода" "Схемы". На оказавшихся в распоряжении журналистов снимках со спутника Planet Labs за 8 октября видны большие клубы черного и белого дыма на территории нефтебазы в Феодосии.

Эту нефтебазу называют крупнейшей в захваченном Россией украинском Крыму.

На спутниковых фото видно, что во вторник, 8 октября, по состоянию на 11.44 по Киеву масштабный пожар на объекте продолжается.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 7 октября украинские в оккупированной Феодосии раздавались взрывы, оккупационные власти заявляли о пожаре на нефтебазе в Феодосии и эвакуации более тысячи жителей.

В Генштабе ВСУ подтвердили "успешный удар" ракетных войск и назвали этот морской нефтяной терминал крупнейшим в Крыму по объемам перевалки использовавшихся нефтепродуктов, в том числе и для нужд оккупационной армии РФ.

По данным СМИ, на нефтебазе в Феодосии загорелись несколько цистерн с топливом.

Судя по спутниковым фото, нефтебазу в порту Феодосии с осени 2022 года охранял "Панцирь-С1", который не смог отбить последнюю ночную атаку. Вероятно, на рассвете 7 октября в цель попали две ракеты, предполагавшие в СМИ.