Втрое больше, чем во время вторжения: Зеленский сказал, сколько российских военных находятся в Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на территории Украины находятся 608 тысяч российских военных. Эта цифра в три раза превышает количество военных сил, задействованных Россией на начальном этапе полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

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Об этом глава государства сообщил, выступая на Всемирном экономическом форуме в Давосе. По его словам, во время полномасштабного вторжения в 2022 году Россия ввела в Украину около 200 тысяч солдат.

"Если мы вспомним полномасштабное вторжение РФ в 2022 году, то (…) группировки России было около 200 тысяч плюс определенное количество сепаратистов, которые контролировали и сейчас контролируют временно оккупированный восток. Я имею в виду части Донецкой и Луганской областей. Нам было очень сложно без помощи. Очень благодарен, что потом подключились Америка и Европа. Но вы должны знать, что сегодня 608 тысяч русских военных находятся в Украине. То есть в три раза больше", – подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что Россия не только увеличила численность военных, но и нарастила объем производства оружия. На территории страны-агрессора работает около 30 военных заводов, превосходящих по производительности 45 аналогичных предприятий в Европе.

"У Путина около 30 military-заводов. В Европе 45, а он производит почти вдвое больше чем Европа. То есть, он все вкладывает в это все, а Европа – недостаточно. Хотя возможности у Европы больше", – сказал он.

Зеленский отметил важность тесного сотрудничества между Европой и Соединенными Штатами для противостояния этой угрозе.

В то же время, как отметил президент, Украина активно укрепляет свой оборонно-промышленный комплекс. Он сообщил, что 40% оружия, которое сегодня используют украинские военные, изготовлено украинскими производителями.

Напомним, российский диктатор Владимир Путин втянул в войну в Украине еще одну страну – Северную Корею. В боях в Курской области приняло участие 12 000 военных, из которых погибло уже 4000 солдат КНДР.

Как сообщал OBOZ.UA, во вторник, 21 января, президент Владимир Зеленский выступил со специальным обращением на Всемирном экономическом форуме в Давосе. В своей речи глава государства призвал Европу самостоятельно позаботиться о своей безопасности, "чтобы мир не мог позволить себе это игнорировать".

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