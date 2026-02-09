Вводятся ограничения: у оккупантов на Херсонщине возникли проблемы с топливом – 'Атеш'

Российские оккупанты на оккупированной части Херсонской области ощущают все более серьезные проблемы с топливом. Горючее захватчики получают с перебоями: поставки задерживаются, графики не согласованы, а бронетехнику и авто россиянам все чаще просто нечем заправить.

"Коррективы" в обеспечение оккупантоввнесли Силы обороны, которые поразили состав с топливом на ключевом для юга Украины железнодорожном узле, нарушив цепочки поставок ГСМ и спровоцировав дефицит горючего. Об этом рассказали в военном движении украинцев и крымских татар "Атеш".

На Херсонщине оккупанты столкнулись с дефицитом топлива

В "Атеш" заявили об усилении проблем с обеспечением топливом российских подразделений на оккупированной части Херсонской области.

"Агенты движения "Атеш" фиксируют серьёзные перебои с обеспечением топливом подразделений оккупационных войск на Херсонском направлении. Темпы снабжения резко просели, вводятся ограничения на использование техники, часть подразделений переводится на "экономный режим", – отмечено в сообщении.

Особенно остро проблемы с горюче-смазочными материалами (ГСМ) ощущают оккупанты из подразделений 337-го десантно-штурмового полка, действующих на левобережье Херсонской области, а также из приданных им мотострелковых частей, включая элементы 26-го мотострелкового полка.

"Отмечаются задержки подвоза топлива, несогласованность графиков и перебои с заправкой бронетехники и автотранспорта", – утверждают в "Атеш".

Упомянутые проблемы не возникли сами по себе. Графики поставок топлива оккупантам "подкорректировали" украинские воины.

"Причиной стал успешный огневой удар Сил обороны Украины по железнодорожному эшелону с топливом на наливной эстакаде нефтебазы в районе н.п. Гвардейское во временно оккупированном Крыму. Удар пришёлся по одному из ключевых логистических узлов, через который обеспечивалась южная группировка войск РФ, включая Херсонское направление", – говорят в движении.

Удар, констатировали в "Атеш", привел к нарушению цепочек поставок ГСМ, спровоцировал дефицит топлива и задержки с его распределением "на земле".

"По данным "Атеш", командование вынуждено в ручном режиме перераспределять остатки горючего, отдавая приоритет отдельным участкам, при этом пытаясь скрыть реальные масштабы проблем от личного состава", – заявили в движении.

