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"Вы точно Соледар хотели?" Украинский военный показал впечатляющие кадры ликвидации 25 оккупантов. Видео

София Закревская
War
2 минуты
16,9 т.
'Вы точно Соледар хотели?' Украинский военный показал впечатляющие кадры ликвидации 25 оккупантов. Видео

В городе Соледар на Донетчине продолжаются самые ожесточенные бои с российскими оккупантами. Украинские военные точными ударами уничтожают захватчиков в местах их скопления.

Видео дня

На окраине населенного пункта ракетные войска ВСУ одним ударом уничтожили сразу 25 оккупантов. Кадры работы по врагу в своем Telegram-канале опубликовал украинский военный, командир отдельной тактической группы аэроразведки "Мадяр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он показал, как военные РФ расквартировывались в одном из домов, оставленном местными жителями. Интересно, что захватчики выбрали для своей базы самое заметное и самое большое здание на одной из улиц на окраине Соледара.

''Вы точно Соледар хотели?'' Украинский военный показал впечатляющие кадры ликвидации 25 оккупантов. Видео
''Вы точно Соледар хотели?'' Украинский военный показал впечатляющие кадры ликвидации 25 оккупантов. Видео

С разных сторон туда пришли две группы по 10 оккупантов, а еще пять находились в доме с самого утра. Туда также что-то подвозили машинами и выгружали. Как только россияне вошли внутрь, ВСУ нанесли удар.

"Вы точно Соледар хотели, черви? Кина не будет. Именно так выглядят одновременно выигранные в лотерею 25 белых "Лад", – прокомментировал "Мадяр".

''Вы точно Соледар хотели?'' Украинский военный показал впечатляющие кадры ликвидации 25 оккупантов. Видео
''Вы точно Соледар хотели?'' Украинский военный показал впечатляющие кадры ликвидации 25 оккупантов. Видео
''Вы точно Соледар хотели?'' Украинский военный показал впечатляющие кадры ликвидации 25 оккупантов. Видео

Как сообщал OBOZREVATEL, боец ВСУ Петр "Стоун" Волощенко рассказал, что по состоянию на вечер пятницы, 13 января, ситуация в Соледаре остается крайне сложной. В городе продолжаются бои, ни одна из сторон не контролирует населенный пункт.

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