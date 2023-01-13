''Вы точно Соледар хотели?'' Украинский военный показал впечатляющие кадры ликвидации 25 оккупантов. Видео

В городе Соледар на Донетчине продолжаются самые ожесточенные бои с российскими оккупантами. Украинские военные точными ударами уничтожают захватчиков в местах их скопления.

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На окраине населенного пункта ракетные войска ВСУ одним ударом уничтожили сразу 25 оккупантов. Кадры работы по врагу в своем Telegram-канале опубликовал украинский военный, командир отдельной тактической группы аэроразведки "Мадяр" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Он показал, как военные РФ расквартировывались в одном из домов, оставленном местными жителями. Интересно, что захватчики выбрали для своей базы самое заметное и самое большое здание на одной из улиц на окраине Соледара.

С разных сторон туда пришли две группы по 10 оккупантов, а еще пять находились в доме с самого утра. Туда также что-то подвозили машинами и выгружали. Как только россияне вошли внутрь, ВСУ нанесли удар.

"Вы точно Соледар хотели, черви? Кина не будет. Именно так выглядят одновременно выигранные в лотерею 25 белых "Лад", – прокомментировал "Мадяр".

Как сообщал OBOZREVATEL, боец ВСУ Петр "Стоун" Волощенко рассказал, что по состоянию на вечер пятницы, 13 января, ситуация в Соледаре остается крайне сложной. В городе продолжаются бои, ни одна из сторон не контролирует населенный пункт.

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