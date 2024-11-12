'Вы увидите последствия': Борис Джонсон сказал, при каких условиях Британии придется отправить войска в Украину

Соединенному Королевству, возможно, придется отправить свои войска в Украину. Как считает экс-премьер Британии Борис Джонсон, это произойдет, если следующий президент США Дональд Трамп сократит американскую поддержку Украины.

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Об этом бывший премьер-министр Британии рассказал в интервью британскому вещателю GB News. Он также отметил, что помощь Украине для Соединенного Королевства является "лучшей инвестицией".

Джонсон подчеркнул, что поддержка Украины является ключевым аспектом, который не позволит России угрожать другим европейским странам. И "если Украина падет, это приведет к еще большей угрозе" у европейских границ.

"Продолжение следует – Балтийские страны, Грузия. Вы увидите последствия поражения Украины в Тихоокеанском регионе. Вы увидите это в Южнокитайском море", – отметил он.

При таком развитии событий Британия будет "вынуждена направить войска" непосредственно в Украину.

Политика Соединенного Королевства, которая сейчас состоит в военной поддержке Украины, действительно отвечает интересам налогоплательщиков Британии, отметил Джонсон.

"Позвольте мне привести финансовый аргумент, почему вложение государственных средств в защиту демократии в Украине действительно является наилучшей инвестицией. В противном случае нам придется платить, чтобы отправлять британские войска для защиты Украины", – сказал он.

Джонсон также отметил, что на самом деле в лагере Трампа еще нет единой стратегии в отношении Украины, и пока о сокращении помощи от США речь не идет, потому что "есть много противоречивых мнений внутри Республиканской партии".

Правда, по его словам, среди республиканцев "достаточно много придерживающихся неправильной позиции в отношении Украины", потому что "они очарованы Владимиром Путиным" и имеют "какой-то странный фанатский взгляд" на кровавого российского диктатора.

Как сообщал OBOZ.UA, давний стратег-республиканец Брайан Ланза, который был подрядчиком кампании Трампа в 2024 году, заявил, что новая администрация будет просить президента Украины "реалистического видения мира". В частности, американский политик намекнул на "отказ Киева от Крыма".

Другие же представители Трампа оперативно открестились от такого его заявления. Они подчеркнули, что Ланза не говорит от имени новоизбранного президента.

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