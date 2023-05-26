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Выбирают дома подороже: оккупанты в Родах на Запорожье принудительно выселяют украинцев из домов – СМИ

Марина Погорилко
War
1 минута
10,2 т.
Выбирают дома подороже: оккупанты в Родах на Запорожье принудительно выселяют украинцев из домов – СМИ

Российские оккупанты во временно оккупированных Пологах на Запорожье принудительно выселяют местных жителей из их домов. Причем выбирают дома, которые выглядят дороже среднего.

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Об этом сообщило местное издание "Риа-Мелитополь". Отмечается, что жители более бедных домов не получали сообщения об "эвакуации".

"Учитывая наращивание количества военных РФ в населенном пункте, ряд вопросов относительно такой "эвакуации" отпадает. Оккупанты просто подбирают себе жилье", – объяснили журналисты.

Выбирают дома подороже: оккупанты в Родах на Запорожье принудительно выселяют украинцев из домов – СМИ
Выбирают дома подороже: оккупанты в Родах на Запорожье принудительно выселяют украинцев из домов – СМИ
Выбирают дома подороже: оккупанты в Родах на Запорожье принудительно выселяют украинцев из домов – СМИ

Напомним: ранее СМИ сообщили, что армия РФ начала перебрасывать прокидывать свои силы из некоторых временно оккупированных городов Запорожской области. На фоне потерь захватчики перемещаются в деревни, где могут спрятаться за мирными жителями, как за живым щитом. Местные отмечают, что враг ожидает контрнаступления ВСУ.

Люди рассказали, что если раньше оккупанты обустраивали свои базы в местных школах, ангарах и на предприятиях, то сейчас изменили эту тактику – и селятся в сельских частных домах, а также в посадках. Они роют окопы и строят блиндажи в полях, прячась под землей.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным Центра национального сопротивления, преследуемый в государстве-агрессоре за совершение преступлений криминалитет РФ массово переезжают на оккупированные территории Украины в попытке уйти от наказания. Оккупационная "полиция" может закрыть глаза на создание новых преступных организаций во временно захваченных городах Украины в обмен на взятки.

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