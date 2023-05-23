Российский криминалитет массово убегает из РФ на оккупированные территории Украины: в ЦНС назвали причину

Российские уголовники, которых преследуют в Российской Федерации за совершение преступлений, массово переезжают на оккупированные территории Украины в попытке скрыться от наказания. Оккупационная "полиция" может закрывать глаза на создание новых преступных организаций во временно захваченных городах Украины в обмен на взятки.

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Об этом сообщает Центр национального сопротивления. На оккупированных территориях Украины уголовники РФ стремятся обнаружить новые возможности для незаконного заработка.

"Поскольку оккупационная "администрация" не способна обеспечить порядок на захваченных территориях Украины, туда массово переезжает российский криминалитет", – сообщает ЦНС.

Отмечается, что в оккупированных городах Украины оккупационная "полиция" проявляет готовность закрывать глаза на создание новых криминальных структур в обмен на взятки.

"В то же время и сами оккупационные "администрации" не слишком озабочены ситуацией, ведь" меры безопасности" в понимании оккупантов заключаются не в обеспечении правопорядка, а в борьбе с партизанами и запугивании местных жителей", – добавили в ЦНС.

Примечательно, что российские преступники на оккупированных территориях Украины активно ищут новые способы для незаконного заработка.

Напомним, российская оккупационная армия активно занимается грабежом и мародерством на временно оккупированных территориях. Значительно возросло количество таких случаев с начала мая в Запорожской и Херсонской областях.

Стоит отметить, что захватчики сворачивают оккупационную администрацию во временно оккупированном Скадовске. С 6 на 7 мая россияне загрузили в автомобильный транспорт документацию, оргтехнику и другое имущество "государственных учреждений".

Ранее сообщалось, что захватчики под прикрытием "эвакуации" разграбили все предприятия в Запорожской области. Наворованное оборудование россияне массово вывозят во временно оккупированный Симферополь.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ожидании контрнаступления ВСУ российские оккупанты активизировали эвакуацию местных жителей из временно захваченного Энергодара Запорожской области. В первую очередь вывозят людей, которые первыми получили российские паспорта в начале оккупации.

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