'Выборов не будет, будет Гаага': в Крыму устроили сопротивление голосованию оккупантов

Во временно оккупированном Крыму активисты устроили сопротивление голосованию оккупантов. Они массово сжигают российскую партийную агитацию и распространяют проукраинские постеры.

Видео дня

Об этом сообщили в Telegram-канале движения сопротивления "Желтая Лента". За последние 5 дней активистам удалось уничтожить более 1500 экземпляров российских агитационных газет и плакатов.

Как отмечается, движение сопротивления действовало в Севастополе, Симферополе, Ялте, Феодосии, Джанкое и Евпатории. Активисты также распространили 500 новых проукраинских постеров и развешали желтые ленты, символизирующие сопротивление оккупационному режиму.

"Вот как наши люди напоминают оккупантам, что Крым - это Украина и игнорируют фейковые выборы. Активисты движения "Желтая Лента" начали массово сжигать рашистскую партийную агитацию. За последние 5 суток сожжено более 1500 экземпляров.

Нам удалось распространить 500 новых постеров и развешать желтые ленты, которые так бесят оккупантов. Потому что они знают, что желтая лента – это символ сопротивления", – говорится в сообщении.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на временно оккупированных территориях россияне продолжают проводить псевдовыборы и "рисовать победу" провластной партии "Единая Россия". Так, чтобы скрыть неявку жителей на участке, оккупанты прибегают к различным методам и устраивают "показуху" для кремлевского руководства.

Напомним, что украинские партизаны объявили о новом сезоне "хлопка" во временно захваченном российскими войсками Луганске. Они заявили, что в ближайшее время ожидаются взрывы на складах горюче-смазочных материалов оккупантов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!