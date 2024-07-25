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Выбрал один из самых сложных маршрутов: в Карпатах у границы с Румынией нашли тело мужчины. Фото

Марина Лисничук
War
1 минута
2,1 т.
Выбрал один из самых сложных маршрутов: в Карпатах у границы с Румынией нашли тело мужчины. Фото

В Украинских Карпатах недалеко от Румынии нашли тело 45-летнего мужчины. Предполагают, что он умер при попытке незаконно пересечь государственную границу.

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Личность гражданина установили по паспорту. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Пограничный наряд обнаружил его в горной местности во время патрулирования. Мужчина, вероятно, пытался незаконно пересечь границу, выбрав один из самых сложных маршрутов", – отметили в ведомстве.

Выбрал один из самых сложных маршрутов: в Карпатах у границы с Румынией нашли тело мужчины. Фото

Установлено, что это гражданин Украины 1979 года рождения. Он родом из города Сумы. Тело мужчины передали медикам для экспертизы.

"В очередной раз напоминаем, что пересечение границы вне пунктов пропуска опасно и незаконно", – добавили в ГПСУ.

Выбрал один из самых сложных маршрутов: в Карпатах у границы с Румынией нашли тело мужчины. Фото

Добавим: не так давно на Закарпатье наряд пограничников обнаружил тело мужчины, которое пролежало в горах несколько дней. Рядом с погибшим лежал рюкзак с паспортом, поэтому было установлено, что это был 29-летний житель Полтавщины.

Также правоохранители установили личность мужчины, тело которого обнаружили 9 июня в Карпатах неподалеку от государственной границы. Погибший оказался жителем Харьковщины, считавшимся пропавшим без вести еще с ноября 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники спасли в Карпатах 25-летнего мужчину, который хотел перейти границу. Обессиленного нарушителя, едва не умершего от переохлаждения, обнаружили в 700 м от границы с Румынией, его доставили в больницу.

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