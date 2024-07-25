Выбрал один из самых сложных маршрутов: в Карпатах у границы с Румынией нашли тело мужчины. Фото

В Украинских Карпатах недалеко от Румынии нашли тело 45-летнего мужчины. Предполагают, что он умер при попытке незаконно пересечь государственную границу.

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Личность гражданина установили по паспорту. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе.

"Пограничный наряд обнаружил его в горной местности во время патрулирования. Мужчина, вероятно, пытался незаконно пересечь границу, выбрав один из самых сложных маршрутов", – отметили в ведомстве.

Установлено, что это гражданин Украины 1979 года рождения. Он родом из города Сумы. Тело мужчины передали медикам для экспертизы.

"В очередной раз напоминаем, что пересечение границы вне пунктов пропуска опасно и незаконно", – добавили в ГПСУ.

Добавим: не так давно на Закарпатье наряд пограничников обнаружил тело мужчины, которое пролежало в горах несколько дней. Рядом с погибшим лежал рюкзак с паспортом, поэтому было установлено, что это был 29-летний житель Полтавщины.

Также правоохранители установили личность мужчины, тело которого обнаружили 9 июня в Карпатах неподалеку от государственной границы. Погибший оказался жителем Харьковщины, считавшимся пропавшим без вести еще с ноября 2024 года.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно пограничники спасли в Карпатах 25-летнего мужчину, который хотел перейти границу. Обессиленного нарушителя, едва не умершего от переохлаждения, обнаружили в 700 м от границы с Румынией, его доставили в больницу.

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