'Выдумывают новый план по ЗАЭС': Дмитрий Кулеба рассказал о предупреждениях, которые получила команда Путина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выражает уверенность в том, что Россия получила сигналы от не только наших партнеров, но и других стран о том, что ее планы по взрыву Запорожской атомной электростанции являются недопустимыми. По этой причине РФ намного сложнее реализовать свои намерения.

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Об этом Кулеба сказал в эфире телемарафона "Единые новости". Он заявил, что Украина доказала миру план россиян.

"Я думаю, что получили и не только от наших традиционных друзей, партнеров, но и от других стран, которые считают недопустимым любое использование ядерного элемента в конфликте", – сказал министр.

По его словам, самое главное, что Украина доказала миру план россиян.

"Глава украинского дипломатического ведомства выразил уверенность в том, что реализация данного плана теперь станет значительно затрудненной задачей. По его мнению, возможно, они уже приступили к переписыванию и разработке нового плана. Однако он также уверен в том, что украинская разведка получит доступ к этой информации и сможет вынести ее на общее обозрение.

Как сообщал OBOZREVATEL, неделю назад украинская разведка предупредила, что оккупационный контингент России постепенно покидает территорию ЗАЭС в Энергодаре. Оставшемуся там персоналу захватчики приказали: если возникнут аварийные ситуации – обвинять во всем Украину.

Президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин заявил, что Украина может узнать подрыв ЗАЭС через несколько часов после катастрофы. Это объясняется тем, что у государства сейчас нет прямого доступа к радиационному контролю на станции.

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