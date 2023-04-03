Выездное заседание Ставки и годовщина освобождения людей из российского концлагеря в Ягодном, — Зеленский о поездке на Черниговщину

Владимир Зеленский побывал в Черниговской области в годовщину освобождения людей из российского концлагеря в Ягодном. В годовщину освобождения села Зеленский побывал в этом подвале и пообщался с людьми, пережившими оккупацию.

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Об этом глава государства сказал во время традиционного вечернего обращения в понедельник, 3 апреля. Также президент рассказал о выездном заседание Ставки (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Ставка. Новое выездное заседание Ставки – первое было в Днепре, теперь – в Чернигове. Ключевые вопросы безопасности на передовой, в северных регионах и на границе. Доложили командующие направлениям. На этот раз генералы Сырский и Тарнавский докладывали по защищенной связи, а не лично, из самых горячих участков фронта", – заявил Зеленский.

Также президент рассказал о своей поездке в Черниговскую область.

"В Черниговской области сегодня с утра было много разных мероприятий, переговоров. Одна из самых тяжелых эмоциональных поездок. Посетили Ягодное – обычную небольшую деревню нашей Черниговщины, которую российские звери превратили в прошлом году в один из крупнейших мировых примеров издевательства над людьми", – добавил глава государства.

Он напомнил, что российские солдаты обустроили в школе в Ягодном командный пункт, а в подвал школы загнали всех жителей села – прямо как живой щит. С 3 по 30 марта прошлого года в подвале этой школы оккупанты держали более трехсот человек.

"У Кремля не получится прикрыться креслом в Совбезе ООН, газовыми трубами или чем-либо еще. Законная и справедливая ответственность за каждое совершенное на украинской земле российское преступление непременно будет. В трибунале, в Международном уголовном суде, в судах", – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский в Ягодном анонсировал контрнаступление ВСУ. Глава государства заявил, что Украина готовится к деоккупации своих территорий – у захватчиков еще есть время покинуть чужую землю, иначе они будут уничтожены.