Выход есть: эксперт рассказал, чем Украина может сбивать российские планирующие бомбы

Российские террористы продолжают обстреливать прифронтовые и приграничные населенные пункты Украины авиационными бомбами. На сегодняшний день существующие в стране средства противовоздушной обороны не могут уничтожать такие цели.

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В то же время ситуация может измениться в лучшую сторону, когда Украина получит дополнительные системы ПВО. Об этом в эфире телемарафона рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.

По его словам, авиационная бомба обладает достаточными размерами для того, чтобы они были заметны на радарах. Тем более, если речь идет о бомбах весом в 1500 тонны, которые российские террористы планируют изготавливать.

Также эксперт подчеркнул, что данный вид авиабомб развивает относительно небольшую скорость, поэтому их возможно уничтожать определенными средствами ПВО.

"У нас в медийном пространстве появилась информация, что планирующие бомбы вообще невозможно сбить. Однако учитывая, что я посмотрел, о чем пишут западные специалисты, аналитики, ученые, они говорят, что если бомбы достаточных размеров, то они довольно заметные на радарах и они не набирают скорость и не летят быстрее самолета, который могут сбить средства противовоздушной обороны", – сказал Мусиенко.

Эксперт подчеркнул, что для борьбы с российскими авиабомбами Украине могут помочь системы противовоздушной обороны Patriot и SAMP-T. При этом он отметил, что более эффективно будет уничтожать самолеты, которые несут эти бомбы

"Возможно, такие средства, как Patriot или SAMP-T, действительно могут сбивать такие бомбы. И, конечно, сбивать сами самолеты. Это, вероятно, самый эффективный способ, который существует. Что касается планирующих бомб, у нас мысли разошлись. Есть официально позиция, что невозможно сбивать, но будет возможно, когда появятся у нас дополнительные средства ПВО", – объяснил эксперт.

Напомним, спикер командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат заявил, что Россия начала производить новый вид тяжелых авиационных бомб весом в 1,5 тонны. Ими войска государства-агрессора могут атаковать Украину на расстоянии более 50 км.

Ранее Игнат заявлял, что Россия израсходовала запас ракет зимой и начала применять управляемые авиационные бомбы. Он подчеркнул, что эти боеприпасы в большинстве своем представляют угрозу для районов у линии столкновения и вблизи государственной границы. Также россияне все чаще атакуют военные объекты в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, американские системы противовоздушной обороны Patriot поступят в Украину и заработают уже после Пасхи. Ожидается, что, кроме крылатых и баллистических ракет, они будут сбивать также российские военные самолеты.

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