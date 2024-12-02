'Выйти из такой войны, которую Россия навязала Украине, можно только путем эскалации': Чалый расставил точки над 'і'

Закончить войну в Украине и ослабить Россию можно только путем эскалации. Действия Кремля, в частности публичные заявления и демонстрация военной силы, направлены на запугивание Европы и привнесение хаоса в мировое общественное мнение.

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Такое мнение высказал бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США в 2015-2019 годах, председатель правления Украинского кризисного медиацентра Валерий Чалый в эксклюзивном интервью OBOZ.UA. Он утверждает, что никто не поддерживает эскалацию, но только она может быть выходом.

"Я говорил и скажу сейчас: выйти из такой войны, которую сейчас Россия навязала Украине, можно только путем эскалации. Только на пике эскалации можно с помощью других факторов и влияния, в том числе Соединенных Штатов и других, выйти из войны", – подчеркнул Чалый.

По его словам, нужно усиление украинского наращивания сил, а не российского. То, что Россия поднимает ставки, а другие стоят на месте, является значительным поражением.

Экс-посол Украины в США выразил мнение, что в сегодняшней эскалации может наступить момент, когда РФ достигнет состояния, где стоимость продолжения войны становится слишком высокой, даже для нее. Ведение войны станет не только невозможным, но и невыгодным, поскольку это приведет к потере власти режимом Путина. Проблема не в том, сможет ли Россия победить Украину, а в том, что эта война может разрушить их собственную систему власти.

"Это разные по масштабам страны (Россия и Украина. – Ред). В три раза больше населения. Территория больше. Самая большая страна по территории. Тыл огромен. Стратегическая авиация, ракеты стратегические", – отметил Чалый и добавил, что в то же время у РФ есть все возможности начать разрушаться изнутри.

"В следующие два месяца мы это увидим. Но это и мой оптимистичный прогноз, это и приносит новое видение выхода из войны", – подытожил бывший чрезвычайный и полномочный посол Украины в США.

Как сообщал OBOZ.UA, у кандидата новоизбранного президента США Дональда Трампа на должность спецпредставителя по Украине Кита Келлога есть план окончания войны, начатой Россией в Украине.

Основная суть – замораживание линии фронта, переговоры Киева и Москвы, частичное снятие санкций с РФ, отказ Украины от членства в НАТО и обещание возвращать захваченные россиянами территории только дипломатическим путем.

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