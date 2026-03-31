"Вылетели все окна": жительница Полтавы показала последствия российской атаки. Видео
В Полтаве в результате российской атаки 31 марта прогремели взрывы, которые вызвали значительные разрушения жилых домов. Местная жительница показала последствия удара в своей квартире – выбитые окна, поврежденные двери и затопленные помещения.
Несмотря на масштаб разрушений, люди, которые находились внутри, чудом не пострадали. Соответствующие кадры опубликовало "Суспільне".
По словам женщины, о попадании в дом ей сообщила дочь. Она отметила, что после взрыва в квартире "вылетели все окна и двери", а само жилье получило серьезные повреждения.
Жительница рассказала, что в помещении выбило стекла как в комнатах, так и на балконе, который перекосило от ударной волны. В квартире также начала течь вода, а розетки намокли, что создает дополнительную опасность.
Отдельно женщина упомянула об 11-летнем мальчике, который находился рядом во время атаки. По ее словам, ребенок не пострадал, несмотря на близость взрыва.
В результате удара жилье находится в крайне поврежденном состоянии. Очевидцы называют последствия атаки ужасными и отмечают, что здание подверглось серьезным разрушениям.
Как сообщал OBOZ.UA, российские оккупационные войска вечером 30 марта атаковали Полтавский район ударными дронами. В результате падения обломков погиб один человек, еще четверо получили травмы, среди них ребенок.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, что ночью 28 марта российские оккупанты массированно атаковали Украину дронами-камикадзе. Среди целей врага оказалась Полтавская область. В результате обстрела погиб мирный житель. Зафиксировано попадание в жилой дом и промышленные объекты в Полтавском районе.
