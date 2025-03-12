Выполняет задание с максимальной точностью: Федоров показал, как работает носитель для FPV-дронов. Видео

Украинский производитель БПЛА от кластера Brave1 создал дрон, способный нести на себе другие беспилотники. Он переносит FPV-дроны для поражения целей в тылу врага на расстояние, которое им не преодолеть самостоятельно.

Видео дня

Вицепремьер-министр – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров показал, как работает беспилотник-носитель для FPV-дронов. Соответствующее видео он опубликовал в своем Telegram-канале.

"Носители переносят на себе до шести FPV-дронов и работают как ретрансляторы для связи между оператором и FPV. После сброса с носителя, FPV поражают вражеские РЭБ, ПВО, штабы и живую силу на расстоянии, до которого бы не долетели самостоятельно", – прокомментировал видео Михаил Федоров.

Эти дроны уже используются на фронте, и они получают положительные отзывы от военных.

По словам министра, такие беспилотники-носители стали незаменимы для бойцов, ведь они выполняют задачи с максимальной точностью, пока оператор находится на безопасном расстоянии.

"Технологии от участников Brave1 усиливают фронт и сохраняют самое ценное – жизнь бойцов", – подчеркнул Федоров.

Как сообщал OBOZ.UA:

В Украине создали ударный дрон-камикадзе с дальностью 700 км, который "почти невозможно" сбить. Такой БПЛА несет в себе 50 кг взрывчатого вещества.

Украинские разработчики создали беспилотники, которые могут нести на себе не только большие мины, но и корректируемые авиабомбы. Эти дроны являются угрозой для разного вида "мопедов" (в том числе аналогов враждебных "Шахедов").

Украинскую малую крылатую ракету-дрон "Пекло" запустили в серийное производство сразу после завершения разработки и кодификации. За три месяца компания-производитель изготовила около 100 штук этого вооружения.

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