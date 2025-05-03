'Выполнять такие приказы могут только изверги': Зеленский отреагировал на массированный удар России по Харькову.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на массированный удар российских оккупационных войск по Харькову вечером 2 мая, в результате которого ранения получили более 40 человек. Глава государства подчеркнул, что россияне раз атаковали жилую застройку именно, когда украинцы находились дома и укладывали детей спать.

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Выполнять такие приказы могут только изверги. Об этом он написал в Telegram, опубликовав фото и видео последствий вражеского удара.

"Никаких военных целей не было и не могло быть. Россия бьет по жилой застройке именно тогда, когда украинцы дома, когда они укладывают своих детей спать. Отдавать такие приказы, выполнять их могут только изверги. Пока мир медлит с решениями, почти каждая ночь в Украине оборачивается ужасом, из-за которого теряются жизни", – говорится в сообщении президента.

Зеленский подчеркнул, что Украине срочно требуется больше средств противовоздушной обороны для защиты мирных городов от российских террористических обстрелов.

"Нужны сильные и реальные решения от наших партнеров: Соединенные Штаты, Европа, все наши партнеры, стремящиеся к миру. Только сила и санкции заставят Россию остановиться", – добавил он.

Вечером 2 мая войска России устроили массированную атаку "Шахедами" на Харьков. В городе раздалась серия мощных взрывов. Зафиксировано 17 прилетов в 12 разных локациях, ранения получили 47 человек.

В апреле Харьков испытал рекордные разрушения и-за обстрелов российских оккупантов. В общей сложности от вражеских атак пострадало более 500 зданий, но наибольшей проблемой являются окна: были выбиты стекла более чем в 10 тысячах окон.

Как сообщал OBOZ.UA, вечером 1 мая россияне нанесли удары по Запорожью, которые привели к повреждению многоэтажек, университета и объекта инфраструктуры. В результате действий военных преступников пострадало более 30 человек, среди них – два ребенка.

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