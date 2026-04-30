Выпускает более 30 видов нефтепродуктов: в Генштабе подтвердили поражение нефтеперерабатывающего завода в Орске. Фото
29-го и ночью 30 апреля Силы обороны Украины ударили по важным объектам российского агрессора: НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", вертолетам Ми-28 и Ми-17, технике ПВО, пункту управления и ряду других. Взрывы прогремели на территории России, а также на ВОТ.
Эти операции подтвердила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил. Командование также сообщило, какие именно цели были поражены.
Результаты украинских ударов по противнику
29 апреля и в ночь на 30-е поражены:
- Нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" (город Орск Оренбургской области РФ). Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории предприятия.
Объект задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Он выпускает более 30 видов нефтепродуктов – бензины, дизельное топливо, авиационный керосин и тому подобное. Проектная мощность переработки – 6,6 млн тонн нефти в год.
- Вражеские вертолеты Ми-28 и Ми-17 (в районе населенного пункта Бабки Воронежской области РФ).
- Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" (район оккупированной Александровки в Запорожье, Украина).
- Пункт управления артиллерийской бригады захватчиков (Лисичанск Луганской области, Украина).
- Склад боеприпасов (район Кременевки в Донецкой области, Украина).
- Место базирования российских катеров в акватории Черного моря.
"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить поражения по важным объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Дальше будет!" – заявили в ГШ ВСУ.
