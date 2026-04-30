Выпускает более 30 видов нефтепродуктов: в Генштабе подтвердили поражение нефтеперерабатывающего завода в Орске. Фото

29-го и ночью 30 апреля Силы обороны Украины ударили по важным объектам российского агрессора: НПЗ "Орскнефтеоргсинтез", вертолетам Ми-28 и Ми-17, технике ПВО, пункту управления и ряду других. Взрывы прогремели на территории России, а также на ВОТ.

Эти операции подтвердила пресс-служба Генерального штаба Вооруженных сил. Командование также сообщило, какие именно цели были поражены.

Результаты украинских ударов по противнику

29 апреля и в ночь на 30-е поражены:

Нефтеперерабатывающий завод "Орскнефтеоргсинтез" (город Орск Оренбургской области РФ). Зафиксировано попадание с последующим пожаром на территории предприятия.

Объект задействован в обеспечении российской оккупационной армии. Он выпускает более 30 видов нефтепродуктов – бензины, дизельное топливо, авиационный керосин и тому подобное. Проектная мощность переработки – 6,6 млн тонн нефти в год.

Вражеские вертолеты Ми-28 и Ми-17 (в районе населенного пункта Бабки Воронежской области РФ).

(в районе населенного пункта Бабки Воронежской области РФ). Зенитный ракетный комплекс "Тор-М2" (район оккупированной Александровки в Запорожье, Украина).

(район оккупированной Александровки в Запорожье, Украина). Пункт управления артиллерийской бригады захватчиков (Лисичанск Луганской области, Украина).

(Лисичанск Луганской области, Украина). Склад боеприпасов (район Кременевки в Донецкой области, Украина).

(район Кременевки в Донецкой области, Украина). Место базирования российских катеров в акватории Черного моря.

"Силы обороны Украины и в дальнейшем будут системно наносить поражения по важным объектам противника до полного прекращения вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины. Дальше будет!" – заявили в ГШ ВСУ.

– "Волна" дальнобойных ударов Сил обороны Украины докатилась до города Орск в ночь на 29 апреля. Местный нефтеперерабатывающий завод, входящий в перечень крупнейших в РФ, поймал минимум два прилета.

– Обстрел российского вертолетного аэродрома в Воронежской области совершили Силы беспилотных систем ВСУ совместно с ЦСО СБУ "А". Вместе с вертолетами Ми-28 и Ми-17 был ликвидирован и один из бортмехаников.

