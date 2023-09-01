'Вырезали всех': оккупант пожаловался, что отдых захватчиков с алкоголем на фронте закончился уничтожением бригады. Перехват

Россияне жалуются на уничтожение роты своей 27 бригады в районе Сватово на Луганщине. После выведения основной части оккупантов из района боевых действий оставшиеся на фронте в ожидании выведения захватчики решили "расслабиться" с помощью алкоголя.

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"Отдых" закончился для них тотальным уничтожением. Об этом один из оккупантов рассказал в телефонном разговоре с женой, перехваченном Главным управлением разведки Министерства обороны Украины.

Оккупант рассказал жене об успехах Сил обороны на Луганщине в деле "денацификации" российских захватчиков. Потери вследствие чрезмерного употребления алкоголя оккупантами понесла российская 27 бригада: россиян в неадекватном состоянии, по словам военнослужащего РФ, просто "вырезали".

"А ты не в курсе, че у нас с 27-ой бригадой-то?.. Проблема. Вырезали всех нах*й... Это на Сватово. Вырезали наших... Короче, нашу 27-ю бригаду, я ж тебе говорил, что выводят. Вывели. Но не всех сразу. Осталась, вот, короче, одна рота там. Тоже немного было. Ну, короче, походу они, бл*дь просто расслабились. Про*бали... Знаешь, что тебя выведут, так потерпи-то епта. Нет ведь, с*ка, наверное, набухались, бл*дь, и про*бали", – заявил оккупант.

Напомним, ранее был опубликован перехват разговора, в ходе которого жена оккупанта рассказала о хаосе в войсках Путина.

По ее словам, муж, воюющий на фронте в Украине, жалуется на большие потери российских войск, плохое отношение командования и мародерство среди самих оккупантов. Так, по словам женщины, оккупант был шокирован мародерством собственных сослуживцев: они разграбили блиндажи товарищей и вынесли все, что те оставили перед боем.