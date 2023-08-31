Разграбили свои же блиндажи: жена оккупанта рассказала о хаосе в войсках Путина. Перехват

Российские военнослужащие на 18-й месяц войны против Украины жалуются, что для своей страны они – расходный материал или просто "мясо". Оккупанты осознают, что не нужны командованию, которое довело солдат до того, что они грабят блиндажи своих еще товарищей.

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Такие жалобы мужа-захватчика рассказала своим знакомым его жена. Перехват разговора опубликовали на YouTube Силы специальных операций Украины (чтобы прослушать, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что на аудио зафиксировано общение родственников российского солдата из 5-й танковой бригады. Его жена делится разговорами с мужем и рассказывает, что он жалуется на отношение командования.

По ее словам, его собираются перебросить в самую "пи**орезку" – где-то под Угледар, где он уже был. В то же время она сама посетовала, мол, как так, что им не позволяют "разбомбить там все" из-за "каких-то шахт", а лишь заставляют "все брать штурмами".

"Там ребята вдесятером зашли в какую-то лесополосу на*уй, и все десять "двухсотые", – возмутилась россиянка.

Также она указала, как ее вояка был шокирован мародерством собственных "коллег по цеху". Те якобы разграбили блиндажи товарищей и вынесли все, что первые оставили перед боем.

"Он говорит: у меня видео есть, где я захожу в блиндаж, а там все перевернуто и все спи*дили. Ничего нет: ни вещей, ни карточек. Они выяснили, что какая-то вторая зетка, бле*дь, все рас*уярила", – удивилась жена оккупанта.

Еще добавила, что он признает дизертирство и сдачу в плен сослуживцев – не новичков, а тех, кто воюет давно и вернулся на фронт после ранения и лечения в госпитале.

"Говорит, у нас здесь "пятисотых" до*уя – беглецов. Они не хотят идти в эту "пи**орезку. Кто прячется, кто убегает, кто на сторону Украины перебегает. Он мне открыто говорит: мы – мясо!" – констатировала россиянка.

В ССО Украины отметили, что каждый оккупант покинет украинскую землю. Вопрос только, в каком виде.

Как сообщал OBOZREVATEL, по перехвату разговоров оккупантов с женами известно, что россияне изрядно обеспокоены контрнаступлением ВСУ на юге, в частности успехами Украины в районе Роботино Запорожской области. Другой горячей точкой в России называют Херсонское направление.

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