Выросло количество жертв российского удара по Кривому Рогу: в больнице скончался раненый мужчина

Число жертв от последнего ракетного удара российских военных по Кривому Рогу возросло до двух. В больнице скончался мужчина, получивший тяжелые ранения во время обстрела.

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Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "Трагическое известие из Кривого Рога. В больнице скончался мужчина, получивший ранение во время последнего ракетного удара по городу", – говорится в сообщении.

Врачи приложили максимум усилий, чтобы спасти его жизнь, однако травмы оказались несовместимы с жизнью.

"Медики сделали максимум. Впрочем, травмы оказались слишком тяжелыми. Соболезнование родным погибшего. Таким образом, та атака россиян унесла две жизни", – добавил Лысак.

Следует отметить, что в результате баллистического удара РФ по многоэтажке в Кривом Роге погиб 39-летний мужчина по имени Евгений. Он с первых дней полномасштабного вторжения России принял защиту родной земли, воевал на Харьковском направлении и впоследствии был комиссован из-за контузии.

Накануне вечером стало известно, что россияне атаковали баллистическими ракетами Кривой Рог. Разрушения в результате атаки подверглись медучреждению, газопроводу и трехэтажному жилому дому. В доме и хозяйственных постройках возник пожар.

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