Вырвали прямо из рук захватчиков: пограничник рассказал историю спасения девушки с оккупированной территории. Видео

Украинский пограничник рассказал, как удалось спасти девушку, пытавшуюся выехать из оккупации на свободную территорию. Тогда Дмитрий был волонтером и поехал с женой на одну из "передач". Там двое военных РФ, переодетых в гражданское, пытались не выпускать людей из оккупированного населенного пункта.

Видео с рассказом Дмитрия 11 мая опубликовала пресс-служба Государственной пограничной службы Украины. В ведомстве отметили, что девушку по сути спасли прямо из рук российских оккупантов.

Еще будучи волонтером, Дмитрий вместе с женой поехал на одну из передач в оккупированную территорию. Там, как обычно, оказывали помощь местному населению.

"И была ситуация, что носили все коробки, пакеты на тачках. …Жена пошла на ту сторону и вернулась с девушкой, которая выезжала. Та была с сумками", – вспоминает боец.

На вопрос Дмитрия, кто это, жена ответила, что девушка выезжала из оккупации, и она ее забрала оттуда.

"Когда жена моя туда пошла, она стояла, эта девушка с двумя парнями", – рассказал пограничник.

Уже в дороге выяснилось, что переодетые в гражданское оккупанты следили, чтобы никто не покидал захваченный населенный пункт.

"Со всеми попрощались, сели в автомобиль и начинаем ехать. Уже выехали из Печенег, и видим, девушка эта (она сзади сидела одна, я за рулем, жена рядом) заплакала. Я говорю, чего вы плачете? Она говорит: "Да вы знаете, что вы спасли меня? Эти два парня, это два оккупанта, которые переоделись в гражданскую одежду. Они сказали, что "тебя никто никуда не пустит, что ты никуда не уедешь". А ваша жена пришла, меня у них почти как украла", – рассказал Дмитрий.

Очевидно, речь идет о событиях 2022 года, когда значительные территории Харьковщины еще не были освобождены от российских оккупантов в ходе осеннего контрнаступления ВСУ.

Весной и летом 2022 года пеший переход через дамбу в поселке Печенеги Чугуевского района был единственным путем эвакуации с оккупированных территорий Харьковщины и некоторых населенных пунктов Луганщины.

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