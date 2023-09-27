Выслуживался перед россиянами во время оккупации Купянщины: коллаборант проведет за решеткой 13 лет. Фото

Коллаборант, который сотрудничал с агрессором во время оккупации Харьковщины, проведет за решеткой 13 лет. Сотрудники СБУ задержали предателя сразу после освобождение Купянского района.

Об этом сообщили в официальном Telegram-канале Службы безопасности Украины. Как отмечается, мужчина вместе с оккупантами врывались в дома местных жителей под видом "обысков" и грабили их.

Как установили следователи, в августе 2022 года коллаборант добровольно вступил в состав оккупационного "пункта полиции № 2" во время оккупации пгт Шевченково.

Во время своей службы в качестве "следователя" он систематически фабриковал "уголовные дела" против местных жителей с целью их дальнейшего незаконного заключения в российских тюрьмах.

Кроме того, вместе с вооруженными оккупантами и их сообщниками фигурант устраивал так называемые "обыски" в домах украинцев, совершая ограбления. Во время таких "рейдов" оккупанты выносили из жилищ деньги, бытовую технику и другое имущество.

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При попытках сопротивления российские каратели применяли против населения оружие или похищали жителей вместе с их семьями. Оккупанты использовали этот подход, чтобы жители региона перестали сопротивляться кремлевскому режиму.

Сообщается, что во время освобождения районного центра коллаборант пытался скрыться во избежание судебного наказания. Однако ему это не удалось – всего за один день после освобождения общины сотрудники СБУ установили местонахождение коллаборанта и задержали его.

В результате следствия установлено, что приспешником врага оказался местный житель, бывший работник органов внутренних дел, который в 2017 году покинул службу из-за ухудшения состояния здоровья.

После начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину он поддержал врага и присоединился к захватническим силам в Купянске.

Колаборанту выдвинули обвинения по части 7 статьи 111-1 Уголовного кодекса Украины, касающейся коллаборационной деятельности. Ему назначили наказание в виде 13 лет лишения свободы с лишением права занимать должности в правоохранительных органах сроком 10 лет.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– сотрудники СБУ задержали агентов страны-террориста РФ, которые скорректировали удар по Киеву 21 сентября. Основными целями вражеской атаки являлись столичные объекты жизнеобеспечения, в том числе и энергогенерирующие предприятия.

– на Черниговщине был разоблачен российский шпион, собиравший разведданные об украинской армии и критической инфраструктуре на границе с РФ. Им оказался местный житель с пророссийскими взглядами.

– настоятеля одного из храмов УПЦ МП в Херсонской области задержали "на горячем" за торговлю российским оружием и боеприпасами. Большое количество вражеского арсенала священнослужитель насобирал в регионе после того, как оккупанты сбежали под давлением контрнаступления ВСУ.

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