Собирал разведданные о ВСУ и критической инфраструктуре на Черниговщине: СБУ разоблачила вражеского информатора. Фото

Служба безопасности Украины разоблачила на Черниговщине российского шпиона, который собирал разведданные об украинской армии и критической инфраструктуре на границе с РФ. Им оказался местный житель с пророссийскими взглядами. Он удалял все сообщения в переписке с кураторами, однако это ему не помогло – предатель был задержан контрразведкой СБУ.

Теперь ему "светит" до 12 лет тюрьмы, сообщила 26 сентября пресс-служба СБУ. По данным следствия, прежде всего оккупантов интересовали данные о расположении блокпостов, численности личного состава, военной технике Вооруженных сил Украины и строительстве объектов военной авиации на Черниговщине.

Также фигурнат "рисовал" для врага схемы местных железнодорожных маршрутов, по которым курсируют грузовые эшелоны, а также собирал информацию об объектах энергетики Чернигова.

Такая информация требовалась агрессору для подготовки новой серии воздушных атак на область.

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Сотрудники СБУ задержали агента РФ по месту жительства. Во время обысков был обнаружен телефон, который он использовал для связи с врагом.

Следствием установлено, что местный житель в период оккупации части территорий Черниговской области попал в поле зрения агрессора из-за прокремлевских взглядов.

В мае 2023 на него дистанционно вышел представитель вражеских спецслужб и предложил сотрудничество в войне против Украины.

Впоследствии мужчина стал выполнять "задания", о которых "отчитывался" оккупантам в анонимном чате. Предатель сразу удалял все сообщения, однако это ему не помогло – СБУ собрала обоснованную доказательную базу и сообщила о подозрении.

Российскому агенту инкриминируют ст. 114-2 Уголовного кодекса (несанкционированное распространение информации об ВСУ), санкция которой предусматривает до 12 лет тюрьмы.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– СБУ задержала в Херсоне священника УПЦ Московского патриархата, который торговал российским оружием и боеприпасами. Арсенал он насобирал после того бегства российских военных из региона.

– Служба безопасности обезвредила агентурную сеть России, которая собирала компромат на украинских военных и корректировала удары по Харькову. ГРУ РФ интересовали чиновники военкоматов и военно-врачебных комиссий для попыток их вербовки и информационных кампаний против Украины.

– Контрразведчики СБУ задержал шпионку РФ на Одесщине, которая помогала врагу готовить атаки на регион. Предательница передала "кураторам" данные о девяти объектах.

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