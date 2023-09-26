СБУ задержала в Херсоне священника УПЦ МП, торговавшего российским оружием и боеприпасами. Фото и видео

Настоятеля одного из храмов УПЦ МП в Херсонской области задержали "на горячем" за торговлю российским оружием и боеприпасами. Большое количество вражеского арсенала священнослужитель насобирал в регионе после того, как оккупанты сбежали под натиском контрнаступления ВСУ.

Он организовал два схрона, к тому же один – прямо на территории строительства нового московского храма в облцентре. Операцию по разоблачению фигуранта провели специалисты Службы безопасности совместно с Национальной полицией, передает пресс-служба СБУ (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте новость до конца).

Спецназовцы надели на церковного клирика наручники, когда задокументировали факт того, как он пытался продать два российских переносных зенитно-ракетных комплекса "Игла".

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В дополнение к ним шли комплектующие, а отдельно священник "предлагал" клиенту приобрести еще и БК к ручным противотанковым гранатометам РПГ-7.

За все эти средства поражения он просил 115 тыс. грн. Потенциального покупателя продавец в рясе подыскивал через собственные связи, как выяснилось в ходе следствия, в том числе в криминальных кругах.

Сотрудники Службы осмотрели схрон, который фигурант обустроил на стройке нового храма в Херсоне. Там изъяли пять выстрелов и два пороховых заряда для гранатометов, принадлежавших ВС РФ.

Другой тайник вражеского вооружения настоятель храма оборудовал в подвале девятиэтажки, где хранил пулемет и автомат Калашникова с комплектующими, боевые гранаты Ф-1 (три штуки) и почти 7000 патронов к автоматическому оружию (среди прочего и крупнокалиберных образцов).

Священнику, который пособирал за оккупантами-беглецами оружие и БК, уже сообщили о подозрении в совершении преступления.

По решению суда его взяли под стражу. Изъятое же российское оружие отправили на экспертизу, а в дальнейшем его передадут на нужды Сил обороны.

Как сообщал OBOZREVATEL, на Житомирщине СБУ известила о подозрении клирику УПЦ МП, который раздавал кремлевские "агитки". Речь идет о настоятеле церкви Овручско-Коростенской епархии.

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