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СБУ задержала вражескую корректировщицу, которая готовила удары РФ по девяти объектам Одесщины. Фото

Марина Лисничук
War
2 минуты
1,7 т.
СБУ задержала вражескую корректировщицу, которая готовила удары РФ по девяти объектам Одесщины. Фото

Контрразведчики Службы безопасности Украины не перестают искать и разоблачать среди наших граждан предателей, способствующих врагу в проведении террористических актов. Очередной информатор спецслужб РФ задержан на Одесщине – женщина способствовала оккупантам в подготовке новой серии воздушных атак на собственный регион.

В частности, корректировщица успела передать своим "кураторам" координаты с фото девяти объектов военной и критической инфраструктуры. За это она может провести за решеткой дюжину лет, информируют в СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Речь идет о жительнице Черноморска, которая в начале полномасштабного вторжения войск страны-агрессора поддержала врага и активно писала об этом в запрещенных социальных сетях.

Так она попала в поле зрения российских спецслужб, со временем привлекших ее к дистанционному сотрудничеству в пользу РФ. Судя по скриншотам их переписки, женщина с радостью рассказывала "кураторам" фактически обо всем военном, что видела в регионе: от автобусов с бойцами до пролета самолетов.

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СБУ задержала вражескую корректировщицу, которая готовила удары РФ по девяти объектам Одесщины. Фото

Она предоставила врагу координаты укрепрайонов Сил обороны, фортификационных сооружений и стратегически важных локаций железнодорожного сообщения. Также пыталась отслеживать направления полетов украинской боевой авиации.

СБУ задержала вражескую корректировщицу, которая готовила удары РФ по девяти объектам Одесщины. Фото

Чтобы собирать такие сведения, фигурантка регулярно ездила на маршрутном такси по территории Одесщины и фиксировала места, где базировались или перемещались ВСУ. Оккупантам все посылала в виде текстовых и голосовых сообщений, дополнительно делала скриншоты с электронных карт, где обозначала объекты.

СБУ задержала вражескую корректировщицу, которая готовила удары РФ по девяти объектам Одесщины. Фото

К счастью, специалисты СБУ разоблачили предательницу еще на начальном этапе ее разведывательно-подрывной деятельности. Командованию украинских войск было сообщено о возможных угрозах со стороны врага, поэтому оно приняло соответствующие меры по обеспечению Сил обороны в локациях, которые жительница Черноморска уже успела сдать врагу.

СБУ задержала вражескую корректировщицу, которая готовила удары РФ по девяти объектам Одесщины. Фото

Корректировщицу задержали "на горячем", когда она хотела отправить оккупантам новые собранные разведданные. У нее изъяли телефон с доказательствами общения с агрессором.

СБУ предотвратила осуществление серии воздушных ударов РФ по "подготовленным" целям на территории Одесщины. А предательница уже находится под стражей – ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ и за работу на врага грозит 12 лет заключения.

СБУ задержала вражескую корректировщицу, которая готовила удары РФ по девяти объектам Одесщины. Фото

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области задержали семью коллаборанток. Это мать с дочерью, которые в 2022 году помогали России провести фейковый референдум, когда регион был под оккупацией.

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