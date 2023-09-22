СБУ задержала вражескую корректировщицу, которая готовила удары РФ по девяти объектам Одесщины. Фото

Контрразведчики Службы безопасности Украины не перестают искать и разоблачать среди наших граждан предателей, способствующих врагу в проведении террористических актов. Очередной информатор спецслужб РФ задержан на Одесщине – женщина способствовала оккупантам в подготовке новой серии воздушных атак на собственный регион.

В частности, корректировщица успела передать своим "кураторам" координаты с фото девяти объектов военной и критической инфраструктуры. За это она может провести за решеткой дюжину лет, информируют в СБУ (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

Речь идет о жительнице Черноморска, которая в начале полномасштабного вторжения войск страны-агрессора поддержала врага и активно писала об этом в запрещенных социальных сетях.

Так она попала в поле зрения российских спецслужб, со временем привлекших ее к дистанционному сотрудничеству в пользу РФ. Судя по скриншотам их переписки, женщина с радостью рассказывала "кураторам" фактически обо всем военном, что видела в регионе: от автобусов с бойцами до пролета самолетов.

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Она предоставила врагу координаты укрепрайонов Сил обороны, фортификационных сооружений и стратегически важных локаций железнодорожного сообщения. Также пыталась отслеживать направления полетов украинской боевой авиации.

Чтобы собирать такие сведения, фигурантка регулярно ездила на маршрутном такси по территории Одесщины и фиксировала места, где базировались или перемещались ВСУ. Оккупантам все посылала в виде текстовых и голосовых сообщений, дополнительно делала скриншоты с электронных карт, где обозначала объекты.

К счастью, специалисты СБУ разоблачили предательницу еще на начальном этапе ее разведывательно-подрывной деятельности. Командованию украинских войск было сообщено о возможных угрозах со стороны врага, поэтому оно приняло соответствующие меры по обеспечению Сил обороны в локациях, которые жительница Черноморска уже успела сдать врагу.

Корректировщицу задержали "на горячем", когда она хотела отправить оккупантам новые собранные разведданные. У нее изъяли телефон с доказательствами общения с агрессором.

СБУ предотвратила осуществление серии воздушных ударов РФ по "подготовленным" целям на территории Одесщины. А предательница уже находится под стражей – ей сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 114-2 УКУ и за работу на врага грозит 12 лет заключения.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Херсонской области задержали семью коллаборанток. Это мать с дочерью, которые в 2022 году помогали России провести фейковый референдум, когда регион был под оккупацией.

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