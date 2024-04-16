Высокая проходимость и огневая мощь: в ВСУ показали применение автомобилей багги на фронте. Фото

В Сухопутных войсках показали багги, с помощью которого выполняют задачи воины отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины. Защитники отмечают его высокую проходимость в условиях фронтового бездорожья.

Также, по словам воина, этот легкий автотранспорт показал высокую эффективность как в патрулировании, так и в бою. Фото багги, о котором "мечтает каждый мужчина", показали в Telegram-канале Сухопутных войск и на странице 117 ОМБр в Facebook.

"БАГГИ – это военный "ЖУК" 117 ОМБр, о котором мечтает каждый настоящий мужчина! Он обеспечивает не только высокую проходимость в условиях бездорожья, но и огневую мощь. Этот легкий автотранспорт эффективен при патрулировании и ведении боевых действий. Скорость, маневренность, проходимость – неотъемлемые черты багги", – отметили в Сухопутных войсках.

Небольшие легкие автомобили высокой проходимости с открытыми колесами, получившие впоследствии название багги, появились в США еще в 1950 годах. Изначально их ключевое предназначение – езда по бездорожью.

Названием багги обязаны своим первым прототипам: их изготавливали из подержанных автомобилей Фольксваген Жук – из-за чего американцы и начали ласково называть их "жучками" (англ. "buggy". –– Ред.)

Делали багги просто: с автомобиля снимали кузов, двери и крылья, устанавливая облегченную раму или стекловолоконный кузов (как вариант – оставляли урезанную версию "родного" кузова). Именно "Фольксваген Жук" для подобной модификации подходил как нельзя лучше – благодаря проходимости и прочности шасси этого авто, его высокому дорожному просвету, отсутствию радиатора, заднему расположению двигателя. К тому же приобрести такой автомобиль мог буквально каждый.

Со временем любители багги все больше совершенствовали свои авто, начали возникать стихийные соревнования на скорость, которые впоследствии приобрели профессиональный характер.

На 2022 год существовали разные виды багги с отличиями в конструкции в зависимости от цели применения. Так, используют эти легкие авто в спорте, в боевых действиях и при покорении пустынь.

Напомним, ранее украинские пограничники пограничники показали уничтожение пушек МТ-12 "Рапира" и блиндажа оккупантов в Харьковской области. Нанесли они врагу потери с помощью FPV-дронов.

Также сообщалось, что СБУ поразила РЛС стоимостью $100 млн в Брянской области. Этот комплекс контролировал небо на 700 км вглубь Украины. Дрогостоящую установку защитники уничтожили с помощью семи дронов.