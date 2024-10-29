Высокопоставленные генералы Ким Чен Ина, отправленные в Россию, могут находиться на линии фронта – Yonhap

Часть северокорейских генералов, прибывших в Россию, чтобы воевать против Украины, уже могут находиться в зоне боевых действий. Окончательное подтверждение этого ищет Национальная разведывательная служба Южной Кореи (NIS).

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Южнокорейская разведка также указала на языковой барьер между военными из КНДР и РФ, который россияне пытаются преодолеть. Об этом представители NIS заявили на закрытом заседании комитета по разведке парламента Южной Кореи, сообщает Yonhap.

Издание со ссылкой на представителя правящей Партии власти народа Ли Сон-Квеуна и представителя главной оппозиционной Демократической партии Пак Сун Вона, входящих в парламентский комитет по разведке, рассказало о некоторых из озвученных разведкой на заседании тезисов.

Так, в NIS заявили, что некоторые северокорейские генералы, а также часть войск, направленных Пхеньяном на помощь России, могут уже находиться в зонах боевых действий.

"Мобилизация войск между Северной Кореей и Россией продолжается. Мы проверяем возможность развертывания части (северокорейского) персонала, включая высокопоставленных военных, на передовую", – сообщили в южнокорейской разведке.

В NIS также рассказали, что ныне российские военные обучают северокорейских солдат более чем 100 военным терминам на русском языке. Но пока это не помогает преодолеть трудности, обусловленные языковым барьером.

Также разведка Южной Кореи считает, что на самолете, совершившем 23-24 октября перелеты между Москвой и Пхеньяном, вероятно, перевозили высокопоставленных российских силовиков, вовлеченных в развертывание войск КНДР в России.

В то же время в Южной Корее отметили, что своих военных Пхеньян направляет в Россию не просто так, и что недавний визит министра иностранных дел КНДР в Россию имел целью обсудить дополнительное развертывание и то, чем именно РФ расплатится за живую силу.

"Благодаря технологическому сотрудничеству с Россией, Северная Корея, похоже, готова запустить военный разведывательный спутник, который ей не удалось сделать в мае. Мы внимательно следим за возможностью седьмого ядерного испытания после президентских выборов в США", — заявили в NIS.

Напомним, ранее в США отреагировали на информацию о возможном вступлении в войну военных КНДР. По данным американской разведки, к участию в боевых действиях на полигонах на востоке РФ готовятся не менее 10 тысяч северокорейских солдат.

В Вашингтоне на фоне информации о привлечении северокорейских военных отметили, что для Украины не будет никаких новых ограничений на использование западного вооружения, если солдаты КНДР будут участвовать в боевых действиях.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сообщил данные разведки о количестве войск КНДР в войне с Украиной, заявив, что они "уже на нашей территории".

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