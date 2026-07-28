Вытащит что угодно: ВСУ приняли на вооружение отечественный эвакуационный тягач Inguar-4 с усиленной рамой. Фото и видео

Министерство обороны Украины утвердило и допустило к эксплуатации бронированную ремонтно-эвакуационную машину INGUAR-4 украинского производства. Новинка уже выполняет задачи в Силах обороны и предназначена для быстрой эвакуации с поля боя поврежденных бронеавтомобилей, в частности "Козаков", "Новаторов", Roshel Senator, Kirpi, MaxxPro и другой техники весом до 30 тонн.

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О появлении нового эвакуационного тягача сообщило Министерство обороны Украины. Дополнительные технические особенности машины раскрыли разработчики INGUAR во время демонстрации возможностей бронеавтомобиля.

В отличие от традиционных гусеничных ремонтно-эвакуационных машин, INGUAR-4 построен на колесном шасси 6х6 с усиленной рамой и дополнительной ведущей осью. Машина получила мощную лебедку с тяговым усилием 15 тонн, гидравлическую систему полунагрузки, а также специализированное оборудование, позволяющее быстро подцепить поврежденную технику и вывезти её из опасной зоны.

Бронированная ремонтно-эвакуационная машина создавалась прежде всего для работы именно с теми бронеавтомобилями, которые сегодня наиболее массово используются украинскими подразделениями. Для различных моделей подготовлены стандартизированные комплекты креплений, а также универсальные адаптеры, которые позволяют эвакуировать технику даже при отсутствии специальных точек буксировки.

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Конструктивно INGUAR-4 является развитием бронеавтомобиля INGUAR-3. Машины максимально унифицированы: они используют одинаковые двигатель, коробку передач, раздаточную коробку, переднюю подвеску и большинство агрегатов. Основными отличиями стали удлиненная рама, третья ведущая ось, дополнительный гидравлический насос и комплекс эвакуационного оборудования.

В ходе испытаний эвакуационная машина продемонстрировала возможность транспортировки бронеавтомобилей методом полунагрузки. Разработчики продемонстрировали эвакуацию бронемашины INGUAR-3 полной массой около 13,4 тонны, однако технические возможности позволяют работать с техникой массой до 30 тонн, включая гусеничные платформы типа М113.

Бронирование машины соответствует уровню STANAG 4569 Level 3. Защиту обеспечивает многослойная конструкция из стали Armox и алюминиевых элементов. Также заявлена противоминная защита, взрывозащищенные сиденья, автоматическая система пожаротушения с возможностью внешнего запуска, подогрев бронестекла и использование негорючих материалов в интерьере.

Вместо традиционных зеркал использованы защищенные камеры кругового обзора, интегрирована система радиоэлектронной борьбы с FPV-дронами с автономной работой до четырех часов, централизованную систему подкачки шин, блокировку межосевых и междуколесных дифференциалов, а также гидравлические опоры для работы лебедки.

При этом шасси является собственной украинской разработкой. В настоящее время уровень локализации производства превышает 60%: в Украине изготавливают раму, подвеску, рычаги, подрамники, стабилизаторы, пружины, электропроводку, значительную часть электроники и другие узлы. Работа по дальнейшему увеличению локализации продолжается.

В настоящее время ориентировочная стоимость полностью оснащенной бронированной ремонтно-эвакуационной машины INGUAR-4 составляет около 650 тыс. долларов. В дальнейшем платформу планируют использовать не только в качестве БРЕМ, но и в качестве базы для других специализированных военных машин, в частности носителей тяжелых систем вооружения.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что украинский лёгкий многоцелевой бронеавтомобиль Inguar-3, разработанный компанией Inguar Defence, в настоящее время поступил на вооружение уже двух бригад оперативного назначения Национальной гвардии Украины. Это является очередным подтверждением того, что ведется его полноценное серийное производство.

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