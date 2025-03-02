Вывели через минные поля: воины ВСУ эвакуировали супругов из Часова Яра с помощью дрона. Видео

Военнослужащие 3-го механизированного батальона 24-й отдельной механизированной бригады ВСУ эвакуировали из Часова Яра в Донецкой области супругов с помощью дрона. До этого Валентина и Анатолий три месяца прожили в подвале своего дома, пока туда не забежал россиянин, который прятался от украинского беспилотника.

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Пилот БПЛА на позывном "Скорпион" увидел, что в подвале живут гражданские. Об этом "Суспільному" рассказали в пресс-службе 24-й ОМБр.

Именно он организовал операцию по эвакуации людей и вывел их в безопасное место.

"Скорпион" рассказал, что оккупант после неудачного штурма пытался спрятаться от украинских FPV-дронов, однако его обнаружили аэроразведчики. Захватчик забежал в подвал и пилот должен был по нему отработать, однако увидел, что оттуда выбежали два человека в гражданской одежде – мужчина и женщина, которые начали махать руками и креститься.

К украинцам наши воины обратились через громкоговоритель и попросили покинуть этот участок. Только когда люди смогли уйти в безопасное место, военные выполнили задачу.

"После того, как наши закончили работать по подвалу с этим оккупантом, начали выводить гражданских. С помощью громкоговорителя я им показывал маршрут, сказал, чтобы они следили за дроном и соответственно завели их в более-менее безопасное место, где наши люди их уже встретили", – рассказал "Скорпион".

Гражданских пришлось выводить через мины, которые противник сбрасывал со своих дронов. Под координацией штаба и с его помощью пилот БПЛА смог провести людей через минные поля.

Спасенные Валентина и Анатолий всю жизнь прожили во Часовом Яре. Три месяца назад они пытались эвакуироваться, но не получилось.

"Пытались уехать, нас бомбили – нашу машину, стекло там выбило, мы вернулись. Потом выехать мы уже просто не смогли. Нас снова бомбили, и мы три месяца вообще не выходили из подвала", – сказал Анатолий.

Сейчас супруги находятся в шелтере в Донецкой области, они благодарны украинским защитникам за эвакуацию.

В городе Часов Яр сейчас идут бои. По информации начальника городской военной администрации Сергея Чауса, в населенном пункте остаются 199 человек. Эвакуация из города сложная и опасная из-за постоянной угрозы российских обстрелов.

Как сообщал OBOZ.UA, на Краматорском направлении войска Российской Федерации пытаются прорвать оборону украинских защитников и штурмуют позиции в Часовом Яре. Захватчики массированно бросают в бой штурмовые подразделения.

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