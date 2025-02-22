Массированно бросают в бой штурмовые подразделения: в ОСГВ 'Хортица' рассказали о тактике врага в Часовом Яру. Карта

На Краматорском направлении войска Российской Федерации пытаются прорвать оборону украинских защитников и штурмуют позиции в Часовом Яру. Захватчики массированно бросают в бой штурмовые подразделения.

Видео дня

Об этом 22 февраля сообщили в оперативно-тактической группировке войск "Хортица". Пресс-служба показала работу минометчиков 24-й отдельной механизированной бригады им. короля Даниила, которые защищают это направление и каждый день наносят противнику потери.

"Воины механизированного батальона метко и профессионально утилизируют захватчиков из 120-мм финского миномета, не подпуская их к позициям нашей пехоты.

Силы обороны продолжают сдерживать давление, уничтожая превосходящие силы противника", – указали в ОСГВ "Хортица".

По данным DeepState, с апреля 2024 по февраль 2025 года российская оккупационная армия потеряла в Часовом Яру 4880 военнослужащих (из них 1967 стали "двухсотыми").

Битва за город Часов Яр длится более 300 дней.

Как ранее писал OBOZ.UA, в течение прошедших суток (21 февраля) в Украине было зафиксировано 90 боевых столкновений, из них на Краматорском направлении – три.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!