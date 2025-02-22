За сутки на фронте произошло 90 боестолкновений: в Генштабе рассказали, где пытается прорваться враг. Карта

Российская оккупационная армия продолжает наступление на разных направлениях в попытке прорвать оборону украинских войск и захватить новые территории. За прошедшие сутки на фронте было зафиксировано 90 боевых столкновений.

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Самые активные боевые действия продолжаются на Покровском направлении. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ на утро 22 февраля.

В течение суток враг нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный удар с применением двух ракет, а также 72 авиаудара, сбросив 92 управляемых авиабомбы. Кроме этого, противник совершил более пяти тысяч обстрелов, в том числе 130 из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 3050 дронов-камикадзе.

Под авиационными ударами врага были районы населенных пунктов Золочев, Боровая Харьковской области; Часов Яр, Константиновка, Торецк, Гродовка, Лисовка, Мирноград, Новоалександровка, Новополье Донецкой области; Гуляйполе Запорожской области.

В свою очередь ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили семь районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники и три артиллерийских средства противника.

На Харьковском направлении враг дважды пытался прорвать оборонительные рубежи наших защитников вблизи Волчанска.

На Купянском направлении произошло пять атак захватчиков. Наши защитники отразили штурмовые действия противника неподалеку от Загрызового.

На Лиманском направлении враг атаковал семь раз. Пытался вклиниться в нашу оборону вблизи населенных пунктов Копанки, Новолюбовка, Терны, Ямполевка и Колодцы.

На Краматорском направлении оккупанты трижды атаковали в районе населенного пункта Васюковка.

На Торецком направлении враг совершил 13 атак в районах Торецка, Крымского, Щербиновки и Дилиевки.

На Покровском направлении наши защитники остановили 29 штурмовых действий агрессора в сторону населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Свиридоновка, Проминь, Песчаное, Сергеевка, Андреевка, Улаклы, Удачное, Надеевка и Молодецкое.

На Новопавловском направлении противник в течение прошедшего дня совершил пять атак в направлениях Константинополя и Бурлацкого.

На Ореховском направлении оккупационные войска трижды штурмовали позиции Сил обороны в районах населенных пунктов Щербаки и Пятихатки.

На Северском, Гуляйпольском и Приднепровском направлениях за минувшие сутки враг активных действий не проводил.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

Силы обороны Украины продолжают операцию в Курской области. За прошедшие сутки враг нанес 31 авиаудар, сбросив при этом 43 КАБ, совершил 437 обстрелов, три из них из РСЗО. Украинские защитники отразили 15 штурмовых действий захватчиков.

Наши воины наносят оккупационным войскам ощутимые потери в живой силе, технике и активно подрывают наступательный потенциал врага в тылу. В общей сложности, за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1140 человек. Также украинские воины обезвредили 15 танков, 9 боевых бронированных машин, 66 артиллерийских систем, 155 БПЛА оперативно-тактического уровня, 139 автомобилей и единицу спецтехники оккупантов.

Напомним, российские оккупационные войска пытаются использовать захват Великой Новоселки, чтобы продвинуться дальше на север от населенного пункта. В частности, недавно они оккупировали Новоочеретоватое на северо-западе, это стало возможным после форсирования оккупантами реки Мокрые Ялы.

Ранее сообщалось, что Россия пытается использовать отдельные заявления официальных лиц США наряду с давними российскими нарративами, чтобы создать напряженность между Киевом и Вашингтоном. Подорвать веру в приверженность Америки Украине враг пытается через пропагандистские СМИ и кремлевских чиновников.

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