Вывесил российский флаг над Луганской ОГА в 2014-м: СБУ сообщила о подозрении попавшему в плен предателю. Фото

Служба безопасности сообщила о подозрении предателю Украины, который воевал на стороне вооруженных формирований России с 2014 года, и попал в плен. Речь идет о гражданине Украины корейского происхождения Ли Вон Чоля (также известного под псевдонимом Герман Прокопов). Ему грозит до 15 лет.

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В частности, он принимал участие в захвате Луганской областной госадминистрации в 2014 году, со здания которой сорвал украинский флаг и вместо него установил флаг государства-агрессора. Об этом говорится в сообщении СБУ в Telegram в четверг, 14 ноября.

После начала полномасштабного вторжения России в Украину Ли Вон Чоль продолжил воевать против защитников Украины в армии оккупантов на восточном фронте, где попал в плен.

Это произошло в октябре 2024 года в районе Спорного на Донетчине. Силы обороны разгромили штурмовую роту войск РФ, в которую входил предатель. Он единственный из группы уцелел и попал в плен.

С 24 февраля 2022 года боевик принимал участие в захвате города Рубежное Северодонецк и Лисичанск Луганской области, а также поселка Спорное в Донецкой области.

После задержания предатель дал обличительные показания по захвату Луганска в 2014 году и военным преступлениям войск РФ в ходе полномасштабного вторжения.

Правоохранители сообщили Ли Вон Чолю о подозрении по трем статьям Уголовного кодекса Украины:

– ч. 1 ст. 111 (государственная измена);

– ч. 2 ст. 110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины);

– ч. 2 ст. 260 (участие в не предусмотренных законом вооруженных формированиях).

Ему грозит до 15 лет заключения с конфискацией имущества.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине задержали двух вражеских агентов, которые по заказу спецслужб РФ шпионили за Силами обороны и совершали поджог на юге и западе Украины. В частности, они совершали противоправные действия в Запорожской и Волынской областях.

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