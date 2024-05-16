Вывозят под обстрелами: из Харьковской области эвакуировали почти 9 тысяч жителей. Фото

В Харьковской области продолжается эвакуация гражданского населения с прифронтовых территорий. Вывезено уже около 9 тысяч человек.

Об этом сообщает ГСЧС. Отмечается, что спасатели вместе с сотрудниками Нацполиции, волонтерами и представителями местных общин вывезли из-под обстрелов в безопасные места около 8800 человек.

"Эвакуация проходит под руководством Харьковской ООП в 7 общинах Харьковского, Чугуевского и Богодуховского районов", – сообщают в ГСЧС.

Для эвакуации населения спасатели используют легковой бронированный автомобиль. Сотрудники ГСЧС работают в промежуточных эвакуационных пунктах, расположенных вблизи районов активных боевых действий, а также в сборном эвакуационном пункте в Харькове.

Кроме того, в эвакопунктах психологи ГСЧС оказывают психологическую поддержку людям, вынужденным покинуть свои дома.

Напомним, российские оккупационные войска в четверг, 16 мая, ударили кассетными боеприпасами по селу близ Волчанской общины. В результате атаки ранения получили гражданские граждане, среди которых глава МВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине враг продолжает атаковать Силы обороны вдоль почти всей линии фронта. На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла, а основные усилия оккупанты сосредоточивают на Покровском и Купянском направлениях.

В сводке оперативной обстановки на 16:50 в ГШ ВСУ рассказали, что враг штурмовал украинские войска в Волчанске и атаковал Липцы с воздуха. Ранее в ГНСУ показали эксклюзивное видео из Волчанска. Наши защитники из Государственной пограничной службы прорывались под огнем противника на усиление подразделений Сил обороны.

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