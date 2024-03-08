'Выжигаем нечисть': в ВСУ показали эффектные кадры работы армейской авиации. Видео

Украинская армейская авиация показала свою работу. Воины работают неуправляемыми авиационными ракетами по врагу.

Защитники отметили, что армейская авиация – это хардкор. И предложенное видео настоящее, хотя и может показаться, что это кадры из блок-бастера.

"Выжигаем нечисть igni et ferro. Запуски ракет лишь похожи на сцену из фильма, но они настоящие. Сняты в живом эфире", - сказали армейские авиаторы. Igni et ferro буквально – "огнем и мечом", то есть, как в киноленте по одноименному роману Сенкевича.

На видео, снятом со скоростью 800 кадров в секунду – применение неуправляемых авиационных ракет. По сравнению с пушечным вооружением, НУРС имеют большую прицельную дальность, но также имеют слишком большое рассеивание на больших дальностях.

Кстати, вы знаете, как определить дружеский вертолет от вражеского? На предложенном видео это хорошо видно: на украинских вертолетах указаны опознавательные знаки Украины, а также есть белые полосы на хвостовой балке. На вертолетах окупантов все надписи и опознавательные знаки закрашены, потому что злоумышленники всегда скрывают личную информацию.

Армейская авиация принадлежит к Сухопутным войскам, а не Воздушным Силам. Это потому, что вертолеты работают только в интересах Сухопутных войск и обеспечивают авиационную поддержку пехоте. Когда последняя идет в наступление, то вертолеты прикрывают их, или когда пехота держит оборону и враг начинает лезть, то вертолетчики сжигают вражескую технику и личный состав.

В Украине есть четыре бригады армейской авиации. На вооружении у них вертолеты Ми-24 и Ми-8. Именно армейская авиация после полномасштабного вторжения провела почти невозможную операцию с полетами в окруженный Мариуполь, на Азовсталь. Также вертолетчики активно участвовали в освобождении острова Змеиный.

Ранее OBOZ.UA показал, как поражают врага из САУ Dana, FPV-дронов и сбросов с БПЛА. В последнем видео украинцы минусуют "Солнцепок", танк и БМП с десантом.

Ранее в МО Британии констатировали, что за два года полномасштабной войны потери РФ превысили силы, брошенные во время вторжения в Украину.