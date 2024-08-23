'Выдавливаем российскую армию': Зеленский рассказал об успехах ВСУ на Харьковском направлении. Видео

Украинские защитники на Харьковском направлении фронта постепенно вытесняют российскую армию. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о ситуации президенту Владимиру Зеленскому.

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Об этом украинский лидер проинформировал в вечернем обращении к украинцам, опубликованном в Telegram. Глава государства убежден, что оккупант не покорит ни Харьков, ни Украину, и поблагодарил всех, кто стоит на защите государства.

"Я говорил с главкомом Сырским, в частности, относительно боев на Харьковщине. Выдавливаем российскую армию. Постепенно. Оккупант не покорит Харьков. Не покорит всю нашу Украину", –убежден Зеленский.

"И мы сделаем все, чтобы вернуть настоящую безопасность", – добавил президент.

Вместе с тем, глава государства поздравил героический Харьков с днем города.

"Действительно героический город, город людей и жизни. С начала этого мая нашим силам удалось отразить попытку России наступать на Харьков, сломать этот наш город и всю Харьковщину", – отметил Зеленский.

Также он еще раз поздравил украинцев с Днем флага, отметив, что сине-желтые цвета делают такими сильными и достойными именно наши люди.

"Это отражение именно таких наших людей – уважение мира к Украине и тот факт, что украинские флаги можно увидеть во всех ведущих столицах демократического мира", – отметил украинский лидер.

О визите премьер-министра Индии

Нарендра Моди впервые приехал в Украину за время двусторонних отношений.

"Мы долго говорили сейчас. И о войне России против Украины, и о необходимости обеспечить именно справедливый мир. Мы очень ценим, что господин Моди начал визит с почтения памяти украинских детей, чьи жизни унесла российская агрессия", – сказал Зеленский.

Также он поблагодарил за пакеты гуманитарной поддержки, которые Индия оказывает в течение этой войны.

"Важно для нас и то, что Индия остается сторонницей международного права и поддерживает наш суверенитет, нашу территориальную целостность – базовые принципы", – отметил глава государства.

Он добавил, что Индия также участвует в нашей работе по Формуле мира – была представлена и на Саммите мира, и продолжается работа в соответствующих группах согласно Формуле мира.

"Конечно, сегодня мы говорили и о двусторонней повестке дня с Индией. Четыре межправительственных документа подписаны нашими представителями. Есть также договоренности по другим направлениям сотрудничества, в том числе и военно-техническому", – сказал Зеленский.

Также он добавил, что готовятся новые переговоры.

Кроме того, президент провел несколько совещаний с международниками по оборонной поддержке и коммуникации с партнерами.

"Своевременная поставка – это поставка ключевая сейчас. Есть пакеты объявленные, проголосованые, но не поставленные в Украину. А фронт воюет снарядами и техникой, а не словами "завтра" или "скоро". Делаем все, чтобы ускорить поставки. Спасибо всем, кто помогает!" – подытожил Зеленский.

Как сообщал OBOZ.UA:

– После успешной контратаки Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ в Харьковской области продолжаются стабилизационные мероприятия. Эта операция существенно нарушила позиции и логистические сети русских оккупантов.

– Соучредитель и аналитик DeepState Роман Погорелый заявил об обострении ситуации на Донецком направлении. По его словам, российские оккупационные войска активно пытаются захватить важную высоту вблизи Покровска.

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