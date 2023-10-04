Выжженная земля и ни одной живой души: как выглядит сейчас разрушенная оккупантами Клещиевка. Видео с высоты

Клещиевка Бахмутского района Донецкой области полностью уничтожена из-за полномасштабного вторжения России. В этом селе сейчас нет жителей, как и уцелевших домов.

Масштабы разрушений показала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook. Ролик был обнародован в среду, 4 октября (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Кадры снял дрон наших воинов из бригады "Лють" Гвардии наступления. Военнослужащие этого подразделения принимают участие в боях на флангах Бахмута. Благодаря мужеству украинских защитников, оккупантов удалось прогнать из Клещиевки.

Видео дня

"Так выглядит "русский мир". Выжженная земля, разрушенные дома. Россия приносит только разрушение, боль и ненависть", – сказано в посте МВД.

Абсолютно все здания, которые попадают в кадр, разрушены. Многие дома пережили пожары. От некоторых остались только остатки внешних стен и груды бетона.

На земле видно множество воронок. Обстрелы повредили деревья до такой степени, что листьев на них нет.

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее украинские военные, участники боев за населенный пункт Клещиевка в Донецкой области, рассказали, какой ценой освобождали поселок. Бойцы подчеркнули, что все было "не так просто, как показывают в телевизоре".

– Видео боев за Клещиевку показали также десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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