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Выжженная земля и ни одной живой души: как выглядит сейчас разрушенная оккупантами Клещиевка. Видео с высоты

Дарья Дурова
War
2 минуты
3,9 т.
Разрушения в Клещиевке

Клещиевка Бахмутского района Донецкой области полностью уничтожена из-за полномасштабного вторжения России. В этом селе сейчас нет жителей, как и уцелевших домов.

Масштабы разрушений показала пресс-служба Министерства внутренних дел Украины в Facebook. Ролик был обнародован в среду, 4 октября (чтобы посмотреть запись, доскролльте страницу до конца).

Кадры снял дрон наших воинов из бригады "Лють" Гвардии наступления. Военнослужащие этого подразделения принимают участие в боях на флангах Бахмута. Благодаря мужеству украинских защитников, оккупантов удалось прогнать из Клещиевки.

Клещиевка
Клещиевка с высоты
Видео дня

"Так выглядит "русский мир". Выжженная земля, разрушенные дома. Россия приносит только разрушение, боль и ненависть", – сказано в посте МВД.

Абсолютно все здания, которые попадают в кадр, разрушены. Многие дома пережили пожары. От некоторых остались только остатки внешних стен и груды бетона.

Село Клещиевка под Бахмутом
Дрон Гвардии наступления показал, что от Клещиевки ничего не осталось

На земле видно множество воронок. Обстрелы повредили деревья до такой степени, что листьев на них нет.

Клещиевка на карте боевых действий

Как писал OBOZREVATEL:

– Ранее украинские военные, участники боев за населенный пункт Клещиевка в Донецкой области, рассказали, какой ценой освобождали поселок. Бойцы подчеркнули, что все было "не так просто, как показывают в телевизоре".

– Видео боев за Клещиевку показали также десантники из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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