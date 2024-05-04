Взрывы в Харькове: стало известно о состоянии пострадавшей 13-летней девочки

В результате ночных атак со стороны страны-террориста России на Харьков пострадала 13-летняя девочка. У нее диагностированы рваные раны рук и стоп, а также мелкие обломки в правом глазу.

Об этом сообщил начальник Следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов. В результате взрывной волны в ее комнате отлетели стекла и разлетелось стекло.

Девочка спала у окна, когда российские силы нанесли удар. Мать девочки получила ссадины на ноге, но смогла сопровождать ребенка в больницу. Врачи удаляли из ран ребенка мелкие обломки стекла.

Ночью российские войска атаковали беспилотником давно закрытую СТО, находившуюся рядом с домом, где живет девочка. Окна ее комнаты выходят именно на станцию. Также пострадали две женщины из соседних домов.

Еще один удар был направлен на СТО и склады в Основянском районе. К счастью, в этом инциденте никто не пострадал, но возник пожар. Через полчаса после этого враг обстрелял железнодорожное депо в том же районе, в результате чего сгорели три старых пустых вагона. Этот инцидент обошелся без пострадавших.

По предварительным данным, все три атаки были совершены оккупантами с помощью "Шахедов". Правоохранительные органы проводят расследование этого военного преступления со стороны российских сил.

Как сообщал OBOZ.UA, на Харьковщине и в облцентре днем в субботу, 4 мая, раздались взрывы. Предварительно, российские оккупанты нанесли удары коррегированными авиационными бомбами.

Ранее сообщалось, что в ночь на 4 мая Харьков находился под обстрелом российских ракет и дронов-камикадзе. Пострадали производственное предприятие и станция технического обслуживания. Зацепили также дома мирных жителей, четыре человека получили ранения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!