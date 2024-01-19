Взял академотпуск и ушел на фронт: в боях за Украину погиб аспирант Львовского университета

В боях с российскими оккупантами погиб украинский защитник Сергей Бутенко. Он взял академический отпуск для того, чтобы защищать Украину от захватчиков.

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Это был его сознательный выбор. Об этом сообщили в профкоме студентов ЛНУ им. Ивана Франко.

"12 января 2024 аспирант 2 года обучения химического факультета Сергей Бутенко погиб, мужественно защищая нас и нашу страну от московского агрессора", – говорится в сообщении.

В профкоме студентов также просят принять участие в собрании, направленном на поддержку его отца и организации похорон. Карточка для материальной помощи: 5375414114145427.

Ранее сообщалось, что с войны с российскими оккупантами на щите вернулся украинский защитник Владимир Мацапура. Без мужа осталась его молодая жена Анна, без отца – их сын.

Как сообщал OBOZ.UA, в боях за независимость Украины в районе Роботиного на Запорожском направлении погиб солдат Юрий Кухтин. Жизнь 39-летнего бойца оборвалась при обстреле российским ударным FPV-дроном 1 января.

Напомним, что в Луганской области погиб молодой воин из Луцка Роман Данилюк. В конце декабря он на фронте отметил свой день рождения: защитнику исполнилось 22 года.

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