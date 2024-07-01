Взятый в плен оккупант заявил, что война – это 'бизнес', и пожаловался на российское командование. Видео

Российский оккупант Дмитрий Соболев, который пришел убивать украинцев и разрушать города, заявил, что война – это "бизнес". Захватчик был взят в плен возле города Часов Яр в Донецкой области.

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Оккупант пожаловался, что российское командование не жалеет пехоту и даже не эвакуирует раненых. Видео с рассказом пленного опубликовал Telegram-канал "Николаевский Ванек".

Оккупант, который служит в должности командира саперного отделения 200-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады, должен был принять участие в штурме Калиновки, но его взяли в плен украинские военнослужащие.

Захватчик рассказал, что подписал контракт с российской оккупационной армией еще 10 лет назад. Также он не скрывает, что понимал мотивы РФ и знал, зачем шел в Украину.

Также оккупант пожаловался, как его заставляли голосовать за диктатора Путина, и заявил, что кремлевская пропаганда всегда врет об успехах российской армии.

"В интернет заходили все, смотрели новости. Как обычно, сбивают ракеты, 30 "Хаймарсов" летит, 25 сбили, остальные не долетели, где-то упали мимо. В таком ключе все новости, в принципе", – заявил оккупант.

Захватчик выдал, что по настроениям в российской армии видно, что никто якобы не хотел войны. При этом добавил, что на тех, кто отказывается принимать участие в боевых действиях, командование оказывает моральное давление.

Напомним, бойцам бригады оперативного назначения "Рубеж" Нацгвардии Украины удалось захватить в плен несколько десятков российских оккупантов. Защитники провели удачную военную операцию на одном из направлений фронта и пополнили обменный фонд.

Как сообщал OBOZ.UA, под Волчанском украинские военные взяли в плен командира третьего взвода 83-й отдельной десантно-штурмовой бригады (ОДШБр) России Сергея Шакина, известного под позывным "Мясник". Он был ранен в ногу, но выжил, хотя его взвод был уничтожен.

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